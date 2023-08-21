〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 投資人靜待輝達財報出爐、Fed主席鮑爾央行年會談話

美股主要指數周一 (21 日) 漲跌互現，投資人靜待人工智慧 (AI) 晶片龍頭輝達在本周公布的上季財報，另外全球央行年會也將在本周展開，聯準會 (Fed) 主席鮑爾的談話將成利率未來政策線索與美股波動關鍵。

截稿前，道瓊工業指數跌近 50 點或近 0.14%，那斯達克綜合指數漲逾 100 點或近 0.8%，標普 500 指數漲近 0.3%，費城半導體指數漲逾 1%。

美股周一開盤前，主要指數期貨走高，象徵美股在經歷 8 月份迄今為止的重創後出現反彈。美債價格普遍走弱，殖利率恢復上漲勢頭，10 年期公債殖利率攀升至 2007 年 11 月以來最高水準，而 30 年期公債殖利率則接近 2011 年高點。

在美股回升之前，標普 500 指數本月下跌 4.8%，原因是投資人認為利率可能在更長時間內保持在高位。美國貨幣政策前景的下一個線索將是本周在懷俄明州傑克遜霍爾舉行的年度央行會議，Fed 主席鮑爾將於周五 (25 日) 發表講話。

彭博經濟經學家 Anna Wong 預估，鮑爾將央行年會上發表更為平衡的談話，暗示緊縮周期的結束，同時強調有必要在更長時間內保持較高利率。

Quilter Cheviot 投資經理 David Henry 則表示，"Fed 為將通膨降至目標水準，已採取了幾乎所有必要措施，如果未來還會大幅升息，將令人大感意外。

與此同時，兩位華爾街頂級策略師對美股前景看法不一，此前有關美國經濟能否避免衰退的爭論愈演愈烈。摩根士丹利的 Michael Wilson 是一位堅定的美股空頭，他表示如果投資者開始「質疑經濟彈性的可持續性」，市場情緒可能會進一步減弱。但高盛首席美股策略師 David Kostin 認為，如果美國經濟繼續保持軟著陸的軌道，投資人還有進一步增加持股的空間。

Wilson 表示，美股投資人現在對軟著陸過於樂觀，而通脹彭溫削弱美國企業提高價格的能力。Kostin 表示，如果市場狀況繼續改善，高盛股市情緒指標近期的下滑可能只是短暫現象。

其他市場方面，市場對中國遏制房地產市場暴跌的政策方針的困惑，抑制更為正面的情緒。中國各銀行周一將一年期貸款優惠利率下調 10 個基點，並維持五年期貸款優惠利率不變，儘管決策者呼籲增加放貸。交易員原本預估兩項利率都將下調 15 個基點。

Pictet Asset Management 資深投資經理 Evgenia Molotova 表示：「由於市場對中國缺乏刺激措施，尤其是消費者信貸供應不足感到不滿，未來將出現更多波動。」「美國經濟越來越傾向於軟著陸，其中的風險是由於強勁的消費者支出和薪資成長，潛在的通膨將再度抬頭。」

企業財報方面，本周 AI 晶片巨擘輝達 (NVDA-US) 將在本周公布上季財報，該公司井噴式營收預測幫助點燃今年 AI 類股的漲勢。

截至台北時間周一（21 日）21 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤上漲 4.39%，至每股 224.94 美元

特斯拉在 iOS 行動應用程式新版本中，推出 Apple Shortcuts 整合功能，幫助實現提升其自動駕駛能力以及使用 Siri 控制車輛。使用 iPhone 的特斯拉車主，可透過 Siri 語音完成車窗關閉、音量調節、設置空調溫度等動作。如果要想通過 Siri 控制車輛，還需借助快捷指令應用才行。

Meta Platforms(META-US) 早盤上漲 0.98%，至每股 286.04 美元

臉書母公司 Meta 最快下周推出一款開源 AI 軟體，旨在說明開發人員自動生成程式設計代碼，是繼 Llama 2 大語言模型後又一項可能顛覆 AI 領域的大膽舉措，劍指 OpenAI。

VinFast Auto(VFS-US) 早盤上漲 5.91%，至每股 16.31 美元

「越南版特斯拉」VinFast Auto 上周五收跌 23%，報每股 15.40 美元，周一美股盤前一度跌至每股 11.61 美元，連續第三個交易日下跌，較 8 月 16 日 IPO 首日收盤價每股 37.06 美元大幅回落。VinFast 美國上市以來，越南首富的淨值縮水大約 52%，至 212 億美元。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

摩根大通首席股票策略師 Marko Kolanovic 表示，美國消費者已經耗盡疫情期間的過剩儲蓄，隨著 10 月份學生貸款重新開始支付，消費者支出可能會進一步放緩。而消費疲軟只是美股將繼續下跌的原因之一，其他令人擔憂的因素包括不斷惡化的企業利潤率、高利率以及股票回購計畫的激勵措施減少。他預估標普 500 指數今年將收在 4,200 點，較目前水準下跌約 4%，而且還預料美國經濟將在明年初的某個時候陷入衰退。

花旗分析師 Scott Chronert 領導的團隊表示，最近一輪市場動盪導致美股連續第三周下跌，這可能正是投資者逢低買入的機會。5 月後期，標普 500 指數在 AI 狂熱的帶動下進入 4,200-4,300 點區間，指數若能跌回這個區間，將替戰術性投資人和長線投資者提供不錯的再進場機會。