小鵬汽車有望實現正自由現金流 獲美銀青睞升評 盤中漲逾8%

中國電動車製造商小鵬汽車周一 (21 日) 盤中股價大漲逾 8%，延續盤前漲勢，主因是獲得美銀證券升評加持。該行分析師指出，先前福斯汽車斥 7 億美元入股助攻小鵬汽車相較其他同行有能力實現的自由現金流，因此獲得投資人青睞。

美銀證券 (BofA Securities) 分析師 Ming Hsun Lee 周一將小鵬汽車股票評等從「持有」(Hold)上調至「買入」(Buy)，目標價從每股 16.30 美元上修至每股 22 美元。

該行分析師在報告中寫道，福斯汽車 (Volkswagen) 上月出乎意料向小鵬汽車投資 7 億美元，不僅改善了小鵬財務狀況，也是對其自駕技術的認可。隨著來自福斯的現金以及雙方合作共同開發更多產品，預料小鵬汽車將在 2025 年實現盈利與正自由現金流。

截稿前，小鵬汽車 (XPEV-US) 美股 ADR 周一盤中上漲 8.31%，每股暫報 16.23 美元。

分析指出，2025 年的自由現金流預測比華爾街分析師普遍預期早了大約一年，而正的自由現金流對任何一家公司，尤其是電動車新創公司來說，是一項非常重要的指標。自由現金流通常仍讓一家公司替自己的營運成長提供資金。

特斯拉 (TSLA-US)、比亞迪(1211-HK) 和理想汽車 (LI-US) 是少數持續產生自由現金流的純電電動車製造商。上述公司的總市值超過 8,000 億美元，今年股價平均上漲 45%。

目前包括小鵬汽車、Rivian(RIVN-US)、Fisker(FSR-US)、Lucid(LCID-US)、Lordstown Motors(RIDE-US)、Nikola(NKLA-US)和蔚來汽車 (NIO-US) 在內的 7 家電動車商均尚未產生自由現金流，上述這些公司總市值不到 1,000 億美元，今年迄今為止股價平均下跌約 4%。其中 Lordstown Motors 已宣布破產。

截至今年第二季，小鵬汽車帳面上有近 50 億美元的現金，再加上福斯汽車的投資，該公司近期沒有現金方面的擔憂。

整體而言，自福斯投資以來，華爾街對該檔股票態度有所回暖。約 61% 的分析師給予小鵬汽車股票「買入」評等，而福斯投資前有約 55% 的分析師評為「買入」。標普 500 指數成分股平均「買入」評等的比例約為 55%。

分析師的平均目標價約為每股 15 美元，高於福斯入股之前的每股不到 9 美元，而 15 美元的目標價與小鵬汽車上周收盤價相當。自福斯投資以來，小鵬汽車股價一路狂飆，在幾周內從每股約 8 美元漲至 23 美元，然後又回落到每股 15 美元。