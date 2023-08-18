財報表現雖佳 零售業巨頭擔憂消費者支出縮手

美國大型零售商本周在發布財報時異口同聲指出，雖然通膨侵蝕消費者支出，但美國人仍在消費；不過這種榮景很可能隨時幻滅。

沃爾瑪 (WMT-US)、目標百貨 (TGT-US) 和家得寶 (HD-US) 第 2 財季獲利都超出華爾街預期。在美國 7 月零售銷售數據也超出預期、多數主要品類均出現成長之後，上述財報結果強化了消費者具有韌性的看法。

但還是有令人憂心之處。零售業高管煞費苦心地表達對今年底前的擔憂：消費者對大件商品和非必需品的興趣尚未恢復，拖累了以非必需品業務為主的目標百貨和家得寶的銷售業績。此外，他們還警告，利率持續處於高點和學貸償還等新的壓力，可能會在下半年削弱消費者信心。

沃爾瑪 CEO 麥克米蘭 (Doug McMillon) 周四 (17 日) 在與分析師的電話會議上總結了客戶的經濟能力。他說：「工作、工資和反通膨正在幫助我們的客戶。但不斷上漲的能源價格、恢復學貸支付、更高的借貸成本、收緊的貸款標準，以及過剩儲蓄的減少，意味著家庭預算仍面臨壓力。」

一段時間以來，疫情造成的超額儲蓄和勞動市場歷來緊張的工資上漲一直在推動消費。但隨著儲蓄逐漸減少，越來越多消費者轉向借貸。與去年高點相比，工資成長已經放緩。麥克米蘭擔心的學貸償還問題將在 10 月恢復，這將打擊數百萬家庭的消費能力。

這對目標百貨來說也是一個很大的風險，消費者不那麼活躍可能是最明顯的跡象。由於服裝、家居用品和精品、包括電子產品和玩具等品項的需求下滑，這家零售商的銷售額出現近 7 年來最大跌幅。雖然第 2 季獲利表現強勁，食品和美容產品銷售強勁，該公司還是下修全年獲利預期，並強調對前景的謹慎性。

至於家得寶，總交易量下降，大件商品銷售疲軟，像是庭院家具和大型家電。CEO 德克 (Ted Decker) 表示，「對嚴重衰退的擔憂已基本消退」，但也同時承認，在疫情爆發後，一些購物者將更多支出從商品轉向服務。

這並不是零售商第一次對消費支出表示擔憂。今年第 1 季，企業高管和經濟學家預計會出現經濟衰退，但到目前為止，這種情況還沒有大規模發生。事實上，沃爾瑪表示，返校購物季業績良好，這通常預示著假日購物季的好兆頭。

當然，零售商可能只是想降低投資者預期，以便稍後能夠享受反差帶來的好處。但仍發表保守的評論，但消費者可能會繼續出人意料地走高。

根據密西根大學消費者信心指數，自 6 月以來，由於強勁的勞動市場和較低的通膨預期提振了樂觀情緒，整體信心有所改善。消費者仍在餐館和機票等服務上花錢。根據 Fed 數據，雖然信用卡貸款有所下降，但消費者在 6 月總體借貸超過預期，繼續貸款購買汽車和償還學費。

不過，自今年初以來，經濟背景在一些關鍵方面發生變化。美國信貸供應收緊，這不僅是在 3 月矽谷銀行倒閉之後，也是因為銀行預估今年稍後或 2024 年初經濟衰退而變得更加謹慎。

WalletHub 數據顯示，美國信用卡利率已飆升至 22% 左右。即使 Fed 數據顯示整體借貸增加，但包括信用卡在內的循環信貸餘額 2 年來首次下降。這是一個跡象，代表極高的利率正讓消費者躊躇不前。