〈財報前瞻〉消費者削減支出 目標百貨Q2營收恐寫6年來首降

目標百貨 (Target) 將在周三 (16 日) 美股盤前公布 2023 會計年度第二季財報，華爾街分析師認為，該公司將創下約 6 年來首度單季營收下滑，因消費者支出從非需品轉向服務，讓這家大型零售商營運遭受衝擊。

根據 Refinitiv 調查分析師預估，目標百貨第二季 (截至 6/30) 營收衰退 3.3% 至 251.8 億美元、經調整後每股獲利估 1.39 美元。其競爭對手沃爾瑪 (WMT-US) 將於周四 (17 日) 公布第二季財報。

近幾個月來，消費者在旅遊和娛樂等服務方面的支出增加，同時在高通膨背景下減少服裝和居家用品等非必需品購買。目標百貨曾在 5 月警告，由於通膨迫使消費者避開非必需品，因此第二季業績可能表現不佳。

Edward Jones 分析師 Brian Yarbrough 表示，目標百貨將比其他同行蒙受更大損失，因為其業務中非必需品的比重要大得多。自 6 月初以來，至少有 16 位分析師下調目標百貨的目標價，因為該公司的商品傾向服裝、電子產品和美容產品等。

截稿前，目標百貨 (TGT-US) 周一 (14 日) 美股盤前股價小漲 0.04%，每股暫報 131.10 美元，該股今年迄今已跌逾 12%。目前 37 位分析師給予該股「買入」(Buy) 評等，有 17 位分析師則給予「買入」或更高評等，目標價中值為每股 162 美元。

另外，萬事達卡 (MA-US) 和美國運通 (AXP-US) 最近幾季的財報也顯示，儘管旅遊和娛樂支出依然強勁，但昂貴商品的消費放緩。

與此同時，目標百貨在 5 月初推出今年 LGBTQ 商品「驕傲系列」(Pride Collection) 後，許多顧客感到不滿，引發與員工衝突事件增加，甚至出現破壞店內商品的現象，為保護員工撤掉部分相關商品，這可能影響該公司第二季業績。

Telsey Advisory Group 分析師 Joseph Feldman 表示，該系列商品引起反同人士抗議，甚至影響前往店內客流量，因此目標百貨在 6 月的壓力相當大。Jane Hali & Associates 資深分析師 Jessica Ramirez 則提到，消費者不一定會在開學季不需要的東西上額外花錢。