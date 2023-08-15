〈財報〉家得寶上季獲利超過預期 但消費者仍感受通膨壓力

家得寶 (Home Depot)(HD-US) 周二 (15 日) 財報獲利超出預期，但由於客戶對大宗採購和重大項目仍持謹慎態度，銷售額同比下降 2%。

這也是該公司過去 3 季以來營收首次超過華爾街預期。

然而，這家總部位於亞特蘭大的家居裝修零售商重申對本財年的財測，宣稱其銷售額和可比銷售額仍將較去年同期下降 2% 至 5%。它下修了上季的預測。

財務長麥克菲爾 (Richard McPhail) 表示，該公司發現「消費者在涉及更高售價、更多可自由支配支出時持續保持謹慎態度」。他說，在某些情況下，屋主在疫情期間已經進行更大宗的購買。因此在其他情況下，他們會因為利率上升而延後採購。

他說，主要的疫情趨勢也在逆轉。企業負責人「預計下半年不會出現實質通膨」。並補充說，供應鏈中斷「基本上已經過去」。

根據 Refinitiv 對分析師的調查，該零售商截至 7 月 30 日當季業績與華爾街預期的比較如下：

●每股獲利 4.65 美元，高於預期的 4.45 美元

●營收 429.2 億美元，高於預期的 422.3 億美元

該公司第 2 財季淨利 46.6 億美元，合每股 4.65 美元，低於去年同期的 51.7 億美元套每股 5.05 美元。營收由去年同期 437.9 億美元降至 429.2 億美元。

該公司股價在周二盤前交易下跌不到 1%。

家得寶面臨更具挑戰性的銷售背景，因為在經歷了近 3 年的異常高需求之後，對 DIY 項目和承包商的需求已經正常化。財務長麥克菲爾今年稍早時候告訴投資人，2023 年將是著經濟放緩的一年，因為客戶將恢復到更典型的疫情前模式。

最重要的是，該零售商還面臨著房市疲軟、通貨膨脹以及消費者轉向服務支出而非商品支出等更多問題。

第 2 財季美國和全公司可比銷售額下降 2%。這也是美國可比銷售額連續第 3 季下降。

客戶交易總額較去年同期下降約 2%，但平均帳單金額基本持平，為 90.07 美元。

家得寶在財報中表示，該公司董事會批准了 150 億美元的股票回購，將於周二生效。

截至周一 (14 日) 收盤，家得寶股價今年來上漲 4%。落後於標普 500 指數近 17% 的漲幅。該股周一收於 329.95 美元，跌幅不到 1%。