美國二手車價格年增率4個月來首度由負轉正

汽車研究公司 Cox Automotive 公布 8 月前 15 天 的最新曼海姆二手車價值指數 (Manheim Used Vehicle Value Index)，數據顯示批發二手車價格小幅上漲，這可能是黏性通膨的不祥之兆。

8 月前 15 天，曼海姆二手車價值指數較 7 月上升 0.1%，為 4 個月來首次上升。但與去年 8 月相比，仍然下跌 7.8%。

報告指出，二手車買家「在每年這個時候往往有更大的議價能力」。包括皮卡、跑車、轎車、貨車和 SUV 在內的所有車型價格在 8 月上半月分別同比下滑 2.9%、4.6%、6.6% 和 7.5%。小型轎車跌幅最大，達到 13.5%，其次是中型車，下降 11.9%，豪華車下降 8.8%。

二手車價格的環比上漲可能歸因於二手車市場吃緊。曼海姆解釋：「以天數計算的二手車零售供應與 2019 年相比顯示，每年的這個時候，供應比正常情況更吃緊。其次，隨著 8 月初批發採購活動的增強，批發供應有所減少，這使得二手車市場比往年同期更為吃緊。」

在美國，新車和二手車市場依然吃緊。然而，高利率明顯影響汽車需求，普通消費者的可支配收入減少，個人儲蓄也減少了。

值得警惕的是，這是 4 個月來曼海姆二手車價值指數首次由負轉正。而與此同時，Fed 最新會議紀錄警告：「大多數與會者繼續認為通膨存在顯著上行風險，這可能需要進一步收緊貨幣政策。」