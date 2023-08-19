WSJ：軟銀以640億美元估值從願景基金買入Arm 25%股份

華爾街日報 (WSJ) 周五 (18 日) 援引知情人士報導，軟銀最近從願景基金 (Vision Fund) 購買 25% 的安謀 (ARM) 股份，在這筆交易中對安謀的估值為略高於 640 億美元，該估值處於本月稍早媒體透露的 600 至 700 億美元區間內。

安謀股權從願景基金轉移到軟銀，表明軟銀希望通過安謀的首次公開發行 (IPO) 來實現超過 640 億美元的估值。對軟銀來說，此舉增加了其壓力。此前有媒體稱，安謀的高層希望估值可以達到 800 億美元，但能否實現這一目標存在不確定性。

另外還有知情人士透露，軟銀現在預估將在 IPO 中出售較少安謀股票，並可能保留該公司高達 90% 的股份，而安謀從 IPO 中募集的資金將低於此前計畫的 80 億至 100 億美元。

軟銀於 2016 年以約 320 億美元的價格收購安謀。隨後軟銀以 80 億美元的價格將安謀 25% 的股份出售給願景基金。願景基金的「金主」主要是中東投資人，包括沙烏地阿拉伯公共投資基金、阿布達比投資部門穆巴達拉投資公司。在 1,000 億美元規模的願景基金中，軟銀只投資約 280 億美元。因此，本次軟銀從願景基金處購買安謀股份，實際上是從中東投資者手中買回股份。

經過本次安謀股份購買，願景基金的安謀持倉獲得大約翻倍的戰績。這對於該基金來說是一次罕見的勝利，此前該基金未能達到預想的期望。

外界預估安謀最快下周一 (21 日) 披露 IPO 計畫。該公司將於 9 月 IPO，本次其 IPO 有望成為今年全球規模最大。

英國半導體公司安謀是全球首屈一指的晶片架構設計公司，其設計的晶片架構用於輝達 (NVDA-US)、高通 (QCOM-US)、超微 (AMD-US)、蘋果 (AAPL-US)、三星、華為等企業，包括蘋果 iPhone 的 A 系列晶片、華為的麒麟系列晶片等。