投資人期待降息 祈願像是1998年而非2007年

美股周三 (16 日) 下跌，加劇 8 月跌幅。Fed 最新會議紀錄顯示，官員們仍認為通膨存在上行風險，暗示可能需要進一步升息。

話雖如此，一項針對管理資產超過 5000 億美元的專業經理人的調查顯示，絕大多數人都對明年的情況做出了不同的定價：降息。

周三公布的最新美國銀行全球基金經理人調查顯示，上一次投資人確信利率將在未來 12 個月內降息已經是近 15 年前的事了；當時是 2008 年 11 月雷曼兄弟破產後。

在過去 40 年中，Fed 降息但經濟沒有陷入衰退的情況只有 3 次：2019 年、1998 年和 1995 年。

如天投資人的押注基本上是設定 2024 年將是史上第 4 次。

因為在調查中，有 65% 的受訪者預計會出現「軟著陸」，也就是通膨放緩但經濟避免衰退。

對於 Fed 來說，在無視消費者和企業界的情況下讓經濟從過熱降溫是一項艱鉅的任務，但並非沒有先例。那些時期也出現降息。

例如，1998 年，Fed 在新興市場貨幣危機和長期資本管理公司 (LTCM) 崩潰後降息，理由是「貸款機構的謹慎態度和金融市場不穩定的狀況，可能會抑制未來的總需求」。

當時由葛林斯潘領導的 Fed 補充指出：「在此背景下，為了在通膨受控的背景下維持經濟成長，有必要進一步放鬆貨幣政策立場。」

與此形成對比的是伯南克領導的 Fed 對 2007 年 9 月降息的描述，當時降息了 0.5 個百分點，理由是「信貸條件收緊，有可能加劇房市修正並更全面地抑制經濟成長。」並補充表示，這次降息將「防止金融市場混亂可能對整體經濟造成的一些不利影響，並隨著時間的演進促進溫和成長。」

這是 9 年前傳達出的嚴厲訊息。但如今，即使 Fed 在未來一年降息，投資人也預計不會聽到這些說法。

如果這種情況發生，美國銀行向投資人提出一個建議：關注房地產投資信託基金 (REITs)。

REITs 是經濟中最大的惡魔，因對商業房地產高度曝險。美國銀行策略師寫道：「如果沒有經濟衰退，就可以盡量做多；但如果 REITs 無法以雷曼兄弟般的定位復甦，那麼經濟衰退可能就在眼前。」