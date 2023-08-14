高盛：預計Fed將於明年第二季首度降息

高盛集團 (Goldman Sachs) 經濟學家預計，美聯準會 (Fed) 將於明年 6 月底開始降息，並屆時按季逐步降息。

高盛經濟學家 Jan Hatzius 和 David Mericle 在周日 (13 日) 的一份報告中寫道，一旦通膨接近目標，基金利率將能從限制性水準正常化，因此該行預測明年 6 月底降息。

目前，高盛團隊預計，Fed 將於 2024 年第二季開始降息。負責制定利率的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 預計將在下個月跳過升息，並在 11 月會議上做出「核心通膨趨勢已經放緩到足以讓最後一次升息變得不必要」的結論。

報告中指出，正常化並不是特別緊迫的降息動機，也因此看到聯邦公開市場委員會將按兵不動的重大風險。高盛預計每季降息 25 個基點，但不確定降息的步伐。

上週的數據顯示，美國通膨率上漲 3.2%，低於預期，核心消費者價格指數年增長率為 4.7%。

美 Fed 最初於 2022 年 3 月開始升息，目前將基準利率目標提高至 5.25% 至 5.5%。高盛團隊預計，利率最終將穩定在 3-3.25%。

Hatzius 先前表示，若 Fed 不降息，企業債務利息成本增加，企業將需要以更高的利率為債務進行再融資，投入更大比例的收入，來支付更高的利息，恐怕將被迫裁員來降低成本。「如果利率居高不下，利息支出每增加一美元，企業的資本支出就會減少 10 美分，勞動力成本就會減少 20 美分。」

如今的市場投資人越來越相信，Fed 迄今為止已成功避免經濟衰退，同時抑制了通膨。高盛集團對沖基金業務負責人 Tony Pasquariello 表示，這種相信凸顯出一種情緒轉變，就是基金經理對下行風險更加放鬆，但也不願壓住更多上行風險。