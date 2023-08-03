美銀撤回經濟衰退預測 估Fed明年6月開始降息

在經濟前景日益樂觀的情況下，美國銀行 (BofA) 看好美國經濟軟著陸，成為華爾街第一家撤回衰退預測的大型銀行。此外，美銀預估聯準會 (Fed) 明年 6 月才會開始降息，且降息進程會比較緩慢。

以 Michael Gapen 為首的美銀經濟學家團隊周三 (2 日) 發布研究報告表示，考量到最近的數據，他們現在預期美國經濟將「軟著陸」，而非先前預測的在明年上半年陷入衰退。

在此之前，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 上周於利率政策會後記者會表示，Fed 內部人員已不再預測美國將走向衰退。

從經濟表現來看，市場確實有理由抱持樂觀態度，即使 Fed 去年 3 月迄今已累計升息 5.25 個百分點，美國第二季國內生產毛額 (GDP) 季增年率仍有 2.4%，優於預期，通膨也從去年 6 月的 9% 降到最近的 3%，種種數據讓各界燃起希望，相信 Fed 很快就能達成控制物價成長的目標。

此外，美國就業市場強健，目前失業率仍維持在 3.6%，接近歷史低點，經濟學家預測，美國周五 (4 日) 公布 7 月非農報告時，失業率不會有變化。

美銀同時預估，今年美國 GDP 年增率將達 2%，高於先前預測的 1.5%。

除了調升今、明兩年經濟成長預期外，美銀對 Fed 何時以及如何降息的看法也有所改變，經濟學家現在認為，Fed 將從明年 6 月開始降息，且降息進程會比較緩慢。

華爾街其他銀行怎麼看？

從各大銀行經濟學家近期的報告來看，經濟衰退依舊是他們的基本預測情境 (base case)。

德意志銀行 (Deutsche Bank) 預估年底前可能出現溫和衰退，富國銀行 (Wells Fargo) 經濟學家預期衰退時間將落在明年上半年，花旗集團 (Citigroup) 則認為衰退將始於明年第一季。

投資人也有理由保持謹慎。根據 Fed 周一 (31 日) 發布的一項調查，銀行業在第二季收緊了授信條件，這恐怕會導致借款的難度以及成本更高，進而拖累成長。與此同時，勞動力供需不均與強勁的旅遊需求，可能進一步加劇服務業通膨，從而給 Fed 繼續升息的理由。

不過，富國銀行首席經濟學家 Jay Bryson 向《巴隆周刊》(Barron’s) 表示，該行對經濟衰退的信心已經下滑，就算認為衰退可能性仍較高，但機率已從三個月前的 70% 降到 60%。

他說，通膨進一步放緩的跡象，會是他的團隊是否加入軟著陸陣營的決定性因素。

德意志銀行的 Brett Ryan 上周報告也稱，軟著陸的可能性正在上升，至於是否會改變對前景的看法，未來幾個月的經濟數據非常重要。 周三 (2 日) 報告顯示，德銀的衰退機率模型預測，美國將在明年陷入嚴重衰退，但機率已較先前滑落。