交易員押注Fed升息循環已告終 最快明年初降息

美國周四 (10 日) 公布上月消費者物價指數 (CPI) 僅小幅上升後，交易員認為聯準會 (Fed) 今年不太可能再次升息，且最快明年初就會降息。

與 Fed 政策利率掛鉤的期貨顯示，交易員目前預期，9 月 19 日至 9 月 20 日的會議上，Fed 將基準利率從目前的 5.25%-5.50% 進一步上調的機率不到 10%。在 7 月 CPI 報告出爐前，這些交易員預估 Fed 下月升息的機率約為 14%。

此外，在公布報告之前，11 月升息的機率至少還有 30%，但交易員現在預估 11 月升息的機率約為 28%，12 月升息的可能性甚至更小，且交易員預估最快明年 3 月就會開始降息。

為了達到 2% 的通膨目標，2022 年 3 月以來，Fed 已將政策利率調升 5.25 個百分點。

美國周四公布 7 月 CPI 年增 3.2%，高於 6 月的 3%，是 13 個月來首度回升，但分析師表示，這是 CPI 在去年達到 9% 高峰所帶來的基期效應，並非通膨趨勢惡化的跡象。

Janney Montgomery Scott 首席固定收益策略師 Guy Lebas 表示：「假設 8 月數據即將在不久後公布，我認為這幾乎代表著升息周期告一段落，10 月之後還是可能看到通膨再次加速，但我不認為這會刺激 Fed 採取行動。」