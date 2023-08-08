高盛：Fed若是不降息 將衝擊美經濟並引發又一波裁員潮

高盛 (Goldman Sachs) 表示，若是美聯準會 (Fed) 不降息，未來 2 年到期的企業債務超過 2 兆美元，恐將動搖美國經濟，導致又一波裁員潮。

高盛經濟學家 Jan Hatzius 在一份報告中表示，Fed 不降息，企業債務利息成本增加，企業將需要以更高的利率為債務進行再融資，投入更大比例的收入，來支付更高的利息，恐怕將被迫裁員來降低成本。

Hatzius 表示：「如果利率居高不下，利息支出每增加一美元，企業的資本支出就會減少 10 美分，勞動力成本就會減少 20 美分。」

在這樣的情況下，2024 年每月恐減少約 5,000 個工作。若是情況不變，隨後到 2025 年，這個數字這可能會增加一倍，達到每月減少 10,000 個工作。

高盛估計，2023 年年底前，到期的企業債務金額將達到 2,300 億美元，至 2024 年達 7,900 億美元，並在 2025 年達 1.07 兆美元，佔所有企業債務的 16%。高盛也表示，從 2026 年到 2030 年，還有超過 4 兆美元的企業債務將到期。

報告中指出，在 2022 年之前，美企受惠於低利率時期。根據美銀的數據，標普 500 指數成份股公司債務構成當中，長期固定債務比例達到 76%，其中，多數是以低個位數的利率擔保。

不過，隨著利率持續在高檔，並可能因 Fed 決策為繼續對抗通貨膨脹而再度走升，未來 2 年企業再融資風險如今已變得更明顯。

美國銀行信貸策略師 Oleg Melentyev 先前也說，企業債務違約是一個顯著的風險，儘管他相信即將到來的信貸緊縮可能不會像金融危機時期那樣嚴重。但若是經濟陷入全面衰退，預估企業違約違約率將達到約 8%，企業債務違約規模可能達到 9200 億美元。