頂級經濟學家：標普500指數遭嚴重高估 美股可能重演去年暴跌

Rosenberg Research 經濟學家兼策略師 David Rosenberg 警告表示，隨著投資人意識到如今市場風險正不斷增加，可能將重演去年美股暴跌情景。

Rosenberg 提到了中國的通貨緊縮、惠譽下調美國信用評級後美國政府借貸成本上升的前景，以及穆迪下調美國幾家地區銀行信用評級後將出現的信貸緊縮。他還特別指出，9 月學貸支付恢復可能會拖累美國年輕人未來支出。

Rosenberg 表示，股市根本不理解，或者是說根本不知道這些不利因素。如果標普 500 指數是根據這些因素定價的還好，但事實上它是根據完美假設定價。

Rosenberg 認為，投資人應避免極其昂貴的美股，而應買入被低估且嚴重做空的美國公債。他也推薦加拿大和亞洲的股票 (不包括中國) 以及傳統避險資產黃金。

美國經濟衰退無可避免。考慮到這一點，他建議投資人進入防禦性股票、利率敏感領域，包括公用事業、消費必需品和房地產投資信託基金。債市方面，他提倡「槓鈴」策略，將投資組合同時配置在短期和長期中。

Rosenberg 先前就曾表示，他認為 Fed 很快就會結束升息，但經濟損失已經造成。他預計，隨著美國經濟陷入衰退，美國企業和消費者將削減支出，失業率將會上升，企業和消費者也都將變得越來越謹慎。