Stellantis投資加州提煉鋰計畫逾1億美元

汽車製造商 Stellantis (STLA-US) 表示將向加州 Controlled Thermal Resources 投資超過 1 億美元，這是其在全球尋找電動車電池金屬新來源的過程中，對直接鋰提取 (DLE) 行業的最新押注。

克萊斯勒和吉普母公司周四 (17 日) 宣布這項投資。綠色能源轉型和美國通脹削減法案，引發了人們對鋰和其他材料供應可能低於強勁需求預測的擔憂。

DLE 有多種技術，但每種技術的目標都是從鹽水沉積物中機械過濾鋰，從而避免使用露天礦或大型蒸發池；後者是提取電池金屬的兩種最常見、但對環境有害的方法。

Stellantis 表示，到 2030 年，其一半的車型將是電動車，該公司還同意將從 Controlled Thermal 購買的鋰量增加近 2 倍，將之前的訂單增加到每年 65000 噸，從 2027 年開始至少 10 年。

Controlled Thermal CEO 科爾韋爾 (Rod Colwell) 表示：「這是一項重大投資，對開發這個關鍵項目大有幫助。」

該公司計畫斥資超過 10 億美元，從加州鹽灘下方提取的超熱地熱鹽水中分離出鋰，然後將這些鹽水中的蒸汽閃蒸出來，用於旋轉渦輪機，從明年開始發電。

這種再生能源預計將減少鋰生產過程中的碳排放量。

競爭對手波克夏控股 (BRK.A-US) 一直在努力在同一地區生產鋰，因為鹽水中二氧化矽濃度很高，冷卻時會形成玻璃，堵塞管道。

科爾韋爾表示，Controlled Thermal 最近安裝了耗資 6500 萬美元的設施，可以去除二氧化矽和其他不需要的金屬。然後，自 Koch Industries 取得授權的 DLE 設備將粹取出鋰。

他說，「我們對這些設備非常滿意。」「我們會達成目標。這是毫無疑問的。」

Stellantis CEO 塔瓦雷斯 (Carlos Tavares) 表示，與 Controlled Thermal 的合作夥伴關係是「我們致力提供清潔、安全和經濟實惠的出行方式，關心客戶和地球的重要一步。」

兩家公司均拒絕透露具體投資金額。

科爾韋爾表示，Controlled Thermal 的目標是在 10 月之前獲得最終授權，並很快開始建設商業鋰工廠。他補充說，高盛正在牽頭尋找額外的債務和股權融資。

他表示，Controlled Thermal 曾單獨同意在 2024 年之前向通用汽車供應鋰，但該目標已順延到 2025 年。

通用汽車表示，它與 Controlled Thermal 有著「密切的工作關係」，但延後向其初級合作夥伴評論技術問題。並補充說，它相信有足夠的原材料供應來實現到 2025 年生產 100 萬輛電動車的目標。