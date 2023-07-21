分析師：特斯拉遭過分高估 股價應該只值85美元

特斯拉 (TSLA-US) 第二季財報喜憂參半，營收、EPS 均優預期，營收再創新高，但整體毛利率和營業利益率持續下滑，顯示降價雖有助於刺激買氣，也擠壓到獲利空間。Roth Capital 合夥人、分析師 Craig Irwin 認為，特斯拉如今的估值過高。

Irwin 將特斯拉的目標價定為 85 美元，意味著特斯拉有高達 71% 的下跌空間。他指出，由於特斯拉面臨各種利潤上的挑戰，包含降價、對 AI 軟體和電動卡車的投資等，他不排除進一步削減目標價。

自去年年底以來，特斯拉發起一波「價格戰」，頻繁調整電動車售價，目的是刺激電動車需求，並保持競爭優勢。當然，降價策略也確實奏效了，特斯拉第 2 季交車量達到 46.6 萬輛，優於華爾街預測，並打破歷史紀錄。

但是過去幾個月的降價策略，使特斯拉的毛利率跌至 4 年來低點，執行長馬斯克表示，若利率繼續攀升，特斯拉將不得不繼續降價。

另外，缺乏新車型也讓特斯拉更難在中國與競爭對手抗衡。中國經濟復甦不平衡，加上本土企業提供的更新、更炫的產品對需求造成了壓力。

股價重摔導致馬斯克淨資產大減至 2344 億美元，財富縮水幅度創下彭博億萬富豪指數史上第七大，進而縮小他和 LVMH 集團董事長阿爾諾 (Bernard Arnault) 的財富差距。不過，目前馬斯克身家仍比阿爾諾高出約 330 億美元。