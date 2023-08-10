巴菲特指標顯示 美股被嚴重高估

美股有個很特別的「巴菲特指標」，目前已達到 170%，而超過 134% 就代表美股被嚴重高估；市場開始猜測美股可能即將進入修正。

巴菲特 2001 年在《財富》雜誌上發表《巴菲特論股市》，在文中表示：「所有公開交易的股票的市值占美國 GNP 的比例，雖然有一定的局限性，但是在任何情況下衡量股市估值水平方面，可能是最佳的單一指標。」

因此這個指標被稱為「巴菲特指標」。簡單來說，就是美股總市值占美國全國 GDP 的比率。

根據 GuruFocus 的數據，美股總市值在 8 月 8 日為 45 兆美元，較 2022 年 9 月的低點大幅上升 22%。今年以來，標普 500 指數上漲 19%，那斯達克指數飆升 37%。

同時，美國經濟分析局預估美國第 2 季 GDP 為 26.84 兆美元。代入後顯示「巴菲特指標」達到驚人的 170%。

巴菲特曾指出，巴菲特指標 100% 代表美股估值合理，在 70% 或 80% 的水平適合買入；114% 至 134% 略微高估，超過 134% 即為嚴重高估；在 200% 左右買進美股等於「玩火自焚」。

去年，這項指標曾被證明。從去年 1 月的 210% 暴跌至 9 月的 150%，同期標普 500 指數下跌近 30%。

今年以來，標普 500 指數在市場樂觀情緒中上漲超過 16%，7 月開始的美股財報季也證實了大企業的獲利能力，且正在擺脫通膨困擾。分析師紛紛調升獲利預期，支撐股價上漲。

同時，AI 風暴席捲，大型科技股大幅反彈，那斯達克今年漲幅達到驚人的 30%。

美股大幅上漲也讓「巴菲特指標」重回大眾視野，華爾街大型投行都不約而同的發出估值過高的警告，開始給美股帶來壓力。

摩根大通首席策略師柯蘭諾維奇 (Marko Kolanovic) 在最新報告中寫道，因歐美央行近期不太可能轉向，本益比看來過高。建議投資人減碼股票：「美股當前估值顯示，投資人預計經濟會繼續擴張或『不著陸』，同時貨幣政策會放寬。」「但今年或明年經濟衰退的可能性為 65%，軟著陸的可能性為 35%，建議低配股票和信用債，超配現金和大宗商品。」

摩根士丹利也發出警告，AI 概念股的泡沫正在接近頂峰。策略師指出，作為風向標的 AI 指標輝達今年初以來累計上漲超過 200%。根據歷史紀錄預計，這輪股市漲勢將走到末期：「過往紀錄顯示，在高峰到來前 3 年內，美股的泡沫通常有 154% 的中位值漲幅。」