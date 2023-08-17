路透：橋水旗艦基金上月看空美股和美債 看漲新加坡幣和歐元



路透周三 (16 日) 報導，根據橋水基金在 7 月 25 日向投資人發布的報告顯示，其旗艦基金 Pure Alpha 適度看空美股和美債，股票持續上漲迫使多家避險基金在該月解除做空股票的押注。

報告顯示，Pure Alpha 基金分析的 28 種資產中，有 15 種資產持看跌立場，其中包括美元、金屬和全球股票。另外該基金對新興市場貨幣、歐元區股票和能源等 5 個類別持中性態度，其中最看好的是歐元和新加坡幣，而對墨西哥披索和通膨掛鉤債券則持溫和樂觀態度。

標普 500 指數今年累積上漲 15.6%、那斯達克指數今年累積上漲 30.2%，部分原因是投資人認為在通膨降溫的情況下，美國經濟成長將保持彈性。不過上述兩個指數分別較近期高點下跌 3.4% 和 5.2%。

與此同時，與債券價格走勢相反的美國公債殖利率持續攀升。美國 10 年期公債殖利率周二觸及 4.274%，為去年 10 月 24 日以來新高。

公債殖利率攀升會讓債券看起來更有吸引力，從而削弱股票的吸引力，而當利率上升時，預估的企業現金流按當前美元計算會縮水。

對於上述報導，管理 1,250 億美元資產的橋水基金拒絕對旗下 Pure Alpha 基金的報告發表評論。有兩位知情人士透露，該報告於 7 月 25 日在線上舉行，通常不會對這些資產發表任何深入看法。

值得注意的是，橋水基金憐惜投資長 Greg Jensen 在 8 月 4 日在該公司的 Podcast 中，罕見透露該基金對美國資產價格的一些看法。他說，隨著財政部增加債券發行，美國債市的流動性正在惡化，而美國公債發行量增可能會壓低資產價格。

根據第三名知情人士透露，截至 8 月 11 日的一年內，橋水旗下波動率為 12% 的 Pure Alpha 基金上漲 2.5%，而對股票依賴程度較低的防禦性 Alpha 基金上漲 2.1%。自 1991 年該基金推出以來，Pure Alpha 12% 的年淨總報酬率為 7.7%。

該名知情人士還說，橋水全天候 (All-Weather) 投資策略同期上漲 3.8%。全天候投資策略是一種多資產投資方式，其結構不受經濟狀況變化影響。

避險基金研究公司 Hedge Fund Research(HFR) 的最新數據顯示，今年 3 月銀行業危機期間，宏觀避險基金在利率押注方面措手不及，截至今年 7 月，其業績平均下滑 0.36%。

橋水基金透過預測宏觀經濟趨勢，積極押注各種證券 (包括股票、債券、大宗商品和貨幣) 的走勢。