Coinbase獲准在美進行加密貨幣期貨交易 早盤股價漲近3%

美國加密貨幣交易平台 Coinbase 周三 (16 日) 表示，已成功得到全美期貨協會 (NFA) 的監管認可，正式具備期貨經紀商 (Futures Commission Merchant, FCM) 的資格，其客戶將能參與加密貨幣期貨交易。

Coinbase 早在 2021 年 9 月份就向全美期貨協會提交了期貨經紀商的申請，歷時兩年現終於成功。獲得期貨經紀商認證後，Coinbase 於美國境內的合資格客戶，可透過 Coinbase 參與加密貨幣期貨交易。

Coinbase 表示，「這一重要的里程碑進一步展現了 Coinbase 致力於符合監管要求，依法合規運營的決心，同時，公司承諾將持續提供最可信賴、最安全的原生加密貨幣交易平台服務給客戶。」

此外，公司還提到，「進一步開放由美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 監管的加密貨幣衍生品市場對於我們實現顯著的業務成長具有重要作用，同時也能激勵更多人參與到加密經濟中。」

根據調研公司 CCData 數據，7 月加密衍生品交易量總計約 1.85 兆美元。衍生商品市場幾乎占整個加密貨幣市場的 80%，對期貨和其他衍生商品的槓桿押注往往是更廣泛市場波動的根源。

截稿前，Coinbase(COIN-US) 周三早盤股價上漲 2.88% 美元，每股暫報 81.46 美元，延續盤前漲勢。根據 CoinGecko 數據，比特幣 24 小時內下跌 1%，報 29,086.26 美元。