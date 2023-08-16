特斯拉三天內兩度調降中國電動車售價 重燃價格戰

美國電動車龍頭特斯拉周三 (16 日) 在其官方微博和微信再度宣布調降中國 Model S 和 Model X 售價的消息，這是該公司三天內第二次下調中國售價。有分析認為，此舉進一步加劇外界對特斯拉重燃價格戰的擔憂。

根據特斯拉在中國社群媒體發表的聲明，該公司將 Model S 以及 Model X 車款價格調降人民幣 5.4 萬人民幣至 7 萬（約新台幣 23.43 萬至 30.37 萬）不等。降價後，Model S 的售價將降至人民幣 75.49 萬（約新台幣 327.55 萬元），降幅約 6.7%；而 Model X 的售價則降至人民幣 83.69 萬（約新台幣 363.13 萬元），降幅約 6.9%。

圖：特斯拉微博

市場分析認為，特斯拉的降價舉動可能會進一步加速全球最大汽車市場中國的價格戰，並帶給寶馬 (BMW) 和賓士集團 (Mercedes-Benz Group AG) 等高檔汽車製造商帶來仿效的壓力。值得注意的是，除降價外，特斯拉其他激勵措施還包括免費快速充電積分和升級版自駕系統試用。

截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 周三盤前股價下跌 2.34%，每股暫報 227.51 美元。自馬斯克在 7 月公布財報的電話會議上警告可能進一步降價以來，該公司股價已跌 20%。

特斯拉中國廠 7 月出貨量暴跌 31%，降至今年最低水準，原因是該公司停止部分生產，準備推出升級版 Model 3。分析師認為，從終端表現來看，特斯拉在中國依舊保持很高的市場熱度，但下半年壓力很大。