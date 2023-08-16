〈美股早盤〉Fed會議紀錄即將出爐 主要指數開低

美國聯準會 (Fed) 將於稍晚公布 7 月貨幣政策會議紀錄，內容可能有央行未來貨幣政策路徑的線索，投資人屏息以待，美股周三 (16 日) 主要指數開低。另外，美國零售巨擘目標百貨 (TGT-US) 因上季獲利報喜，早盤漲逾 5%。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 210 點或近 0.6%，那斯達克綜合指數跌近 70 點或近 0.5%，標普 500 指數跌近 0.6%，費城半導體指數跌近 0.8%。

Fed 將於台灣時間周四 (17 日) 凌晨兩點公布 7 月政策會議紀錄，預料只有少數官員贊成在今年剩餘時間內保持利率穩定。與此同時，經濟學家 Anna Wong 和 Stuart Paul 昨日表示，大多數決策者可能保持謹慎樂觀，認為美國經濟將實現軟著陸。

美國經濟出人意料韌性十足，這可能會讓 Fed 把利率在更長時間內維持在較高水準。因預期美國經濟衰退而將投資組合配置為防禦性的債券投資人不得不相應調整策略。橡樹資本管理 (Oaktree Capital Management) 在最近的一份報告中表示，無論是否出現經濟衰退，利率長時間處於高位的可能性遠遠大於近期降息的可能性。

明尼阿波利斯聯準銀行總裁、今年在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 握有投票權的卡什卡里 (Neel Kashkari) 昨日表示，儘管自己對目前對抗通膨的進展感到滿意，但通膨仍過高，可能還需要進一步升息。至於升息周期是否結束，卡什卡里認為 Fed 還沒準備好宣布結束，仍須取決未來經濟數據判斷。

其他消息方面，中國央行周三再次採取行動提振脆弱的市場情緒，將人民幣中間價上調至高於預期的水準，並向金融體系注入了今年 2 月以來規模最大的短期資金。到目前為止，這些措施未能恢復樂觀情緒，市場走勢表明，交易員正在尋求更積極的支援措施。

Comdirect Bank AG 策略師 Andreas Lipkow 表示，市場參與者正越來越留意中國和美國房產市場的發展。

英鎊兌美元周三有望創下三周來最大單日漲幅，此前英國最新通膨數據強化外界對英國央行 (BOE) 可能再次升息的押注。

英國國家統計局稍早公布數據顯示，7 月消費者物價指數 (CPI) 年增 6.8%，雖然低於前值 7.9%，但仍略高於經濟學家預期的 6.7%。另外，7 月核心 CPI 年增持平在 6.9%，未如經濟學家預期的放緩，而且服務業通膨率從 6 月的 7.2% 升至 7.4%。

截至台北時間周三（16 日）21 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 1.31%，至每股 229.90 美元

美國電動車龍頭特斯拉周三 (16 日) 在其官方微博和微信再度宣布調降中國 Model S 和 Model X 售價的消息，這是該公司三天內第二次下調中國售價。有分析認為，此舉進一步加劇外界對特斯拉重燃價格戰的擔憂。

英特爾 (INTC-US) 早盤下跌 1.15%，至每股 34.37 美元

外媒報導指出，英特爾將在當地時間周二合約到期後，放棄以 54 億美元收購以色列代工晶片製造商高塔半導體 (Tower Semiconductor)( TSEM-US)。英特爾在 2022 年 2 月簽署收購高塔半導體的協議，但並未按照合約的要求獲得中國監管機構的批准。據悉英特爾不打算延長合約期限，於是將支付高塔半導體 3.53 億美元的分手費。

Lucid Group (LCID-US) 早盤下跌 0.65%，至每股 6.37 美元

沙烏地阿拉伯持有的美國公債規模降至 6 年多來的最低水準，有分析人士判斷主要因該國將更多的石油財富配置到風險更高的資產類別。沙國的巨額財富選擇越來越多地投向一些風險較高的資產，並且有可能保持這一趨勢。例如仍未實現盈利的 Lucid Group，以及投資優步 (UBER-US) 等資產。最新公開數據顯示，沙國主權財富基金——公共投資基金 (PIF) 第二季繼續大力增持 Lucid，持股數較上一季度成長 23%。

今日關鍵經濟數據：

美國 7 月營建許可月率初值報 0.1%，預期 - 1.7%，前值 - 3.7%

美國 7 月營建許可年化總數初值，144.2 萬戶，預期 146.3 萬戶，前值 144.1 萬戶

美國 7 月新屋開工年化月率報 3.9%，預期 2.7%，前值 - 11.7%

美國 7 月新屋開工年化總數報 145.2 萬戶，預期 144.8 萬戶，前值 139.8 萬戶

美國 7 月工業產出月率報 1.0%，預期 0.3%，前值 - 0.8%

華爾街分析：

IG 市場策略師 Yeap Jun Rong 表示：「…… 迄今為止，美國的經濟數據為利率長期保持高位提供了空間。昨天我們公布的美國零售銷售數據抵消經濟衰退的擔憂，並可能抑制避險資金流向。」

FXStreet 分析師 Dhwani Mehta 稱，市場在 7 月 Fed 會議紀要之前感到不安，該紀要可能為 Fed 未來的政策路徑提供新的線索。