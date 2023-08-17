〈美股盤後〉Fed會議紀要露鷹爪 四大指數盡墨

鷹派主導的 7 月貨幣政策會議紀要公布後，美股主指週二 (15 日) 盡墨，10 年期美債殖利率升至 4.25% 以上，創去年 10 月份以來新高。

道瓊工業指數收黑逾 180 點，費城半導體指數重摔超 2%，連續第二個交易日下滑。標普 500 指數收低超 0.7%，那斯達克綜合指數挫逾 1%，收於 50 日均線下方。

7 月聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議紀要指出，大多數官員都指出通膨存在重大上行風險，可能需要進一步緊縮貨幣政策，正如樂觀的數據迫使央行放棄衰退預測一樣。

有聯準會傳聲筒之稱的華爾街日報記者 Nick Timiraos 表示，一些官員開始擔憂升息力道過猛，對進一步升息抱持謹慎態度。

根據 CME 的 FedWatch Tool 最新數據， 交易員認為聯準會 9 月升息機率僅為 12%，11 月升息可能性為 35%。

聯準會觀察人士將在下週美國懷俄明州 (Wyoming) 傑克森霍爾 (JacksonHole) 舉行的全球央行年會聽取可能的訊號，包括聯準會主席鮑爾 (JeromePowell) 的演說。

近來有多家投資機構看空美股，橋水基金在 7 月 25 日發布的投資者簡報顯示，其旗艦基金 Pure Alpha 適度看空美股和美債。此前，電影「大賣空」主角原型、放空次貸泡沫成名的傳奇操盤手貝瑞 (Michael Burry) 第二季買進標準普爾 500 指數和那斯達克 100 指數的看跌期權，預測美股未來可能出現大跌行情。

美股週三 (16 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊幾乎全數淪陷，僅公用事業板塊一枝獨秀，非必需消費品、通訊服務和房地產板塊領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王倒成一片。亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.89%；Meta (META-US) 下跌 2.54%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.50%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.83%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.24%。

道瓊成分股逾半收黑。開拓重工 (CAT-US) 下跌 1.03%；英特爾 (INTC-US) 下跌 3.57%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 1.43%；寶僑 (PG-US) 下跌 1.02%；旅行家 (TRV-US) 上漲 1.16%。

費半成分股普遍疲弱。輝達 (NVDA-US) 下跌 1.03%；美光 (MU-US) 下跌 1.70%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.37%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.31%；AMD (AMD-US) 跌 3.74%；德儀 (TXN-US) 下跌 1.45%。

台股 ADR 僅台積電獨強。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.11%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.15%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 3.03%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.44%。

企業新聞

輝達 (NVDA-US) 下滑 1.03% 至每股 434.86 美元。輝達已劃定第三季投片計畫，從投片、封測到產出最快需要一季，輝達 A800 交貨給中國客戶可能要排到明年第一季。此外輝達與 Benchmark 共同投資人工智慧 (AI) 新創企業 MindsDB。

夏威夷電力實業公司 (HE-US) 週三尾盤急挫熔斷，收黑 1.49% 至每股 14.57 美元。美國夏威夷州毛伊島 (Maui) 野火釀至少超過百人喪命，疑為夏威夷電力公司設備釀禍，該公司傳正在與重組諮詢公司洽談中。

美國電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 收低 3.16% 至每股 225.60 美元。特斯拉週三再度宣布調降中國 Model S 和 Model X 售價的消息，為其三天內二度降價舉措，加劇外界對特斯拉重燃價格戰的擔憂。

高塔半導體 (TSEM-US) 暴跌 10.69% 至每股 30.17 美元。英特爾 (INTC-US) 下跌 3.57% 至每股 33.53 美元。

由於遲遲等不到中國反壟斷機構許可，英特爾宣布終止原訂以 54 億美元收購全球第七大晶圓代工廠以色列高塔半導體的計畫，英特爾將向高塔支付 3.53 億美元的分手費。

美國鋼鐵 (X-US) 週三股價盤中跳漲，收紅 1.39% 至每股 30.65 美元。美國鋼鐵併購戰升級，美國大鋼廠 Cleveland-Cliffs 與鋼鐵加工及經銷商 Esmark 爭相競購美國鋼鐵，據路透社週三報導，全球第二大鋼鐵製造商 ArcelorMittal S.A. 也考慮競購美國鋼鐵。

目標百貨 (TGT-US) 揚升 2.96% 至每股 128.75 美元。目標百貨最新財報獲利超出預期，主要受益於打折活動減少和庫存管理能力提升，不過該公司下調了全年銷售和利潤預期。

經濟數據

美國 7 月營建許可月率初值報 0.1%，預期 - 1.7%，前值 - 3.7%

美國 7 月營建許可年化總數初值報 144.2 萬戶，預期 146.3 萬戶，前值 144.1 萬戶

美國 7 月新屋開工年化月率報 3.9%，預期 2.7%，前值 - 11.7%

美國 7 月新屋開工年化總數報 145.2 萬戶，預期 144.8 萬戶，前值 139.8 萬戶

美國 7 月工業產出月率報 1.0%，預期 0.3%，前值 - 0.8%

華爾街分析

LPL Financial 首席經濟學家 Jeffrey Roach 指出，從會議紀要來看，似乎鷹派在 7 月貨幣政策會議上占主導地位。

Krishna Guha 為首的 Evercore ISI 經濟學家提到，會議紀要勾勒出通膨數據比聯準會預期更快放緩，以及增長數據比聯準會預期更強勁之間的緊張關係。

Cresset Capital 投資長 Jack Ablin 指出，有些人認為聯準會只會維持現狀，將利率維持在當前水平更長一段時間，但現在他們可能會再次升息。油價上漲，這將推高總體通膨，高油價確實滲透到一切事物中

摩根士丹利表示，聯準會依賴數據的立場意味 9 月份 FOMC 會議仍然是一個實時決定，將取決於數據的總體情況。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主