〈財報〉電商需求放緩 蝦皮母公司冬海集團Q2營收不及預期

蝦皮母公司冬海集團周二 (15 日) 美股盤前公布 2023 會計年度第二季財報，由於電商需求放緩，該業務收入不及預期，影響整體營收表現不佳，僅年增 5%，創有紀錄以來最小增幅，這也反映出經濟動盪和競爭加劇的影響。財報公布後，冬海集團盤前股價跌逾 17%。

截稿前，冬海集團 (SE-US) 周二美股盤前股價重挫 17.05%，每股暫報 47.20 美元。

根據財報，冬海集團第二季 (截至 6/30) 營收僅成長 5.2% 至 31 億美元，低於華爾街分析師預估的 32 億美元。

值得注意的是，占該公司營收三分之二左右的電商部門蝦皮第二季收入增速降至 21%，寫歷史新低，報 21 億美元，低於分析師預估的 22.5 億美元。

另外，冬海集團旗下數位金融服務公司 SeaMoney 第二季營收成長 53%、該季包括遊戲平台 Garena 在內的數位娛樂部門銷售額衰退 41% 以上，連續第五季下滑。

在充滿挑戰的宏觀經濟前景下，支出低迷讓冬海集團的電商業務蝦皮承壓，並導致其手遊業務大幅下滑。

有分析認為，在經濟不確定的情況下，消費者仍不願消費，與追求成長相比，冬海集團更注重獲利能力。該公司自年開始大力削減成本，以扭轉連年虧損的局面，隨著營收從兩年前的 3 位數百分比放緩，開始把注意力聚焦在利潤。冬海集團已凍結薪資並削減數億美元的銷售和行銷費用，努力實現正現金流。

彭博行業研究 (Bloomberg Intelligence) 分析師 Nathan Naidu 表示，從長遠來看，冬海集團並沒有完全退出全球市場，其拉丁美洲業務可能有助推動營運成長。

他在財報出爐前的報告中寫道：「冬海集團在拉丁美洲的電商業務擴張，可能會讓銷售成長重新進入高速成長。此前該公司有意放緩銷售成長，以實現損益兩平。」

其他同行方面，GoTo 上季止住部分虧損後，下調今年虧損預期，讓這家印尼公司在經歷代價高昂的擴張時代後，更接近盈利的目標。另外，Grab(GRAB-US) 將於本月晚些時候公布第二季業績。