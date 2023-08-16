越南電動車商VinFast市值大增 超過福特GM和BMW

VinFast (VFS-US) 股價在美國上市後大漲約 270%，總市值超過了福特 (F-US)、通用汽車 (GM-US)、BMW 和福斯等一些全球大型汽車製造商。

這家越南電動車製造商在完成與美國上市特殊目的收購公司 Black Spade Acquisition 合併後，周二 (15 日) 在那斯達克上市。SPAC 是一種空殼公司，經由首次公開募股 (IPO) 籌集資金以收購現有營運公司。

VinFast 股價周二收於 37.06 美元，比 Black Spade Acquisition 的 IPO 價格 10 美元高出 270%。周三 (16 日) 盤前交易下跌 10%。

根據估算，VinFast 上市後目前估值為 850 億美元。依據 6 月向美國證券監管機構提交的文件，SPAC 合併前對 VinFast 的估值約為 230 億美元。

與此同時，根據 Refinitiv 的數據，BMW 和福斯的市值均約為 690 億美元，福特為 480 億美元，通用汽車為 460 億美元。

按市值計算，特斯拉 (TSLA-US) 仍以 7390 億美元的市值名列全球最大汽車製造商之首，中國競爭對手比亞迪以 930 億美元的估值排名第四。

VinFast 是越南企業集團 Vingroup 的汽車製造部門，成立於 2017 年。

分析師之前曾表示，由於 SPAC 的投機性質，股價的波動性極大。由於宏觀經濟不利因素，許多發起人被迫取消交易，有時甚至在 SPAC 上市之前就取消。

VinFast CEO Lê Thị Thu Thủy 周二表示，「我們已經準備好進行傳統的 IPO。我們在這條道路上探索了近兩年，但市場一直充滿挑戰，因此決定將上市與融資脫鉤。我們得到母公司的財務支持，並經由 SPAC 方式上市。」

根據 Vingroup 的說法，VinFast 4 月從 Vingroup 和 Vingroup 董事長 Pham Nhat Vuong 獲得 25 億美元的資金支持，為其全球擴張提供資金。

在被問及在不利的市場條件下採用 SPAC 方式上市的決定時，Lê 表示，這「只是一種上市方式」，「看到周二開盤時市場的反應了嗎？我認為這只是我們在美國上市的一種方式，並沒有考慮到 SPAC 的聲譽。」

VinFast 在美國的擴張遇到障礙，包括由於軟體問題導致向第一批客戶延後交車。

該公司尚未獲利，最終於 3 月向其首批美國買家交車，距離 12 月原訂目標僅落後幾個月。

VinFast 正在北卡羅來納州建設一家工廠，以與電動車製造商特斯拉和比亞迪在美國市場以及日益關注混合動力和電動車的傳統汽車製造商競爭。該汽車製造商表示，該工廠第一階段的年產量可達 15 萬輛。

該工廠預計將於 2025 年開始運作，比最初的目標 2024 年晚了一年。