〈美股早盤〉美7月CPI報喜 燃起Fed下月暫停升息希望 主要指數開高

美國勞工部公布數據顯示 7 月消費者物價指數（CPI）增速低於預期，點燃聯準會 (Fed)9 月可能維持利率不變的希望，美股主要指數周四(10 日) 開高。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 300 點或近 0.9%，那斯達克綜合指數漲逾 130 點或近 0.9%，標普 500 指數漲近 0.9%，費城半導體指數漲 0.9%。

勞工部數據顯示，7 月 CPI 年增 3.2%，略低於市場預期的 3.3%，不過高於前值 3.0%；7 月 CPI 成長 0.2%，符合市場預期，與前值持平。

值得注意的是，扣除食品和能源成本的 7 月核心 CPI 月增 0.2%，符合預期也與前值持平，創兩年半以來的最小連續增幅，7 月核心 CPI 年增 4.7%，低於市場預期和前值的 4.8%。

然而，Fed 密切留意的核心服務 CPI(不包含住房)7 月再度加速成長，年增率從 3.9% 成長至 4%，按月來看成長 2%。

整體來看，雖然雖通膨持續降溫，但速度開始放緩，數據也凸顯通膨的頑強。不過，交換交易市場顯示，Fed 在今年再次升息的可能性下降。

根據芝商所 FedWatch Tool 顯示，Fed 在 9 月的會議上升息 1 碼 (25 個基點) 的機率僅 9.5%，維持利率不變的機率為 90.5%，而降息的機率為 0%。

圖：芝商所

與此同時，勞工部同日公布的另一項數據顯示，美國上周初領失業金人數升至 24.8 萬，高於經濟學家預期的 23 萬人，創 1 個月以來新高。上周續領失業金人數降至 168.4 萬人，遠低於經濟學家預期的 171 萬，也不及修正後前值 169.2 萬。

截至台北時間周四（10 日）21 時許：

焦點個股：

Tapestry(TPR-US) 早盤下跌 9.10%，至每股 37.49 美元

據《華爾街日報》(WSJ) 昨日報導，Coach 母公司 Tapestry 正就收購 Michael Kors、Jimmy Choo 和凡賽斯等眾多知名奢侈品品牌的母公司 Capri Holdings(CPRI-US) 展開談判。兩家公司市值分別為 100 億美元和 40 億美元，如果交易完成，這將是近年來奢侈品行業規模最大的並購案之一。

Roblox(RBLX-US) 早盤上漲 2.79%，至每股 30.28 美元

「女股神」伍德 (Cathie Wood) 旗艦基金 ARK Innovation ETF(ARKK-US)昨斥資 2,550 萬美元買入 86.5 萬股 Roblox 股票，每股均價 29.46 美元。Roblox 當天公布 2023 年第二季財報顯示，該季預訂收入為 7.81 億美元，不及預期，每股虧損 0.46 美元，高於市場預期的每股虧損 45 美分。Roblox 在財報中坦言，在可預見的未來仍會持續虧損。

迪士尼 (DIS-US) 早盤上漲 1.58%，至每股 88.88 美元

迪士尼第三季每股獲利 1.03 美元，市場預期 0.99 美元；第三季營收 223.3 億美元，市場預期 225.1 億美元；第三季主題樂園、體驗及消費品業務營收 83.3 億美元；第三季主題樂園、體驗及消費品業務經營利潤 24.3 億美元；第三季 Disney + 訂閱用戶數 1.461 億，市場預期 1.548 億；第三季 Hulu & Live TV 訂閱用戶數 0.043 億，市場預期 0.044 億。

今日關鍵經濟數據：

美國 7 月 CPI 年增率報 3.2%，預期 3.3%，前值 3.0%

美國 7 月 CPI 月增率報 0.2%，預期 0.2%，前值 0.2%

美國 7 月核心 CPI 年增率報 4.7%，預期 4.8%，前值 4.8%

美國 7 月核心 CPI 月增率報 0.2%，預期 0.2%，前值 0.2%

美國上周初領失業金人數報 24.8 萬，預期 23 萬，前值 22.7 萬

美國上周續領失業金人數報 168.4 萬，預期 171 萬，前值 169.2 萬

華爾街分析：

高盛資產管理公司全球固定收益宏觀策略師 Gurpreet Gill 表示，整體而言 7 月 CPI 通膨數據與目前通膨減緩的趨勢一致。這也強化 7 月就是 Fed 本次升息周期利率高峰的觀點，不過核心 CPI 和就業市場的平衡仍需觀察，好確定通膨放緩態勢是否得以持續。

Principal Asset Management 首席策略師 Seema Shah 表示，7 月 CPI 數據讓 Fed 多了在 9 月維持利率不變的理由，不過核心 CPI 數據顯示未來幾個月的減速壓力進一步加大。雖然通膨逐漸退燒但仍居高不下 (遠高 Fed 的 2% 通膨目標)，距 Fed 降息還有一段距離。