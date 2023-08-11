〈美股盤後〉美7月CPI報喜 Fed官員潑冷水 標普近乎持平

美國 7 月消費者物價指數 (CPI) 年增 3.2%，低於預期，加深投資人對聯準會 9 月暫停升息的預期，聯準會官員卻潑了市場冷水，美股主指週四 (10 日) 多驚險收紅。

迪士尼收高近 5%，道瓊小漲超過 50 點，標普微升 0.03%，近乎持平，那指收紅 0.12%，費半獨弱 1.87%。

數據方面，美國勞工部週四公布 7 月消費者物價指數 (CPI) 年增 3.2%，高於 6 月創 2 年多來新低的 3%，也是去年 7 月起連 12 降後首度反彈，但略低於市場預期的 3.3%，核心 CPI 年升 4.7%，同樣低於市場預期。

政經方面，美國 7 月通膨放緩，舊金山聯準銀行總裁戴利 (Mary Daly) 週四表示，消費物價指數 (CPI) 數據基本符合預期，這次的數據不代表對抗通膨方面取得勝利。

市場公認「聯準會傳聲筒」的華爾街日報記者 Nick Timiraos 撰文透露，7 月核心 CPI 進展令人鼓舞，溫和物價壓力可能讓美國央行下月維持利率不變。

芝加哥商業交易所 (CME) 的 FedWatch 工具，交易員預測 9 月升息 1 碼機率僅 9.5%，維持利率不變為 90.5%，而降息機率為 0。

石油出口國組織 (OPEC) 數據顯示，沙烏地阿拉伯自願額外減產後，第三季全球原油供應每日短缺量超過 220 萬桶。

中國房地產泡沫變得更加龐大，中國房地產龍頭恆大集團在近 2 年陷入財務危機後，「萬達集團」7 月 17 日傳出有債務違約風險後，不到一個月，房地產巨頭碧桂園近日陷入流動性危機，未能如期支付兩筆債券利息。

對此，中國證監會傳出週五將召開房地產市場會議，顯示中國應對愈發嚴重的房地產危機的緊迫感日益增強。

美中科技戰進一步升級，美國總統拜登週四簽署行政命令，禁止或限制美企與個人投資中國的半導體、量子運算跟人工智慧 (AI) 等三大領域，避免中國透過先進科技發展軍事能力，威脅美國國安。

美股週四 (10 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊有 5 大板塊收紅，通訊服務、非必需消費品和材料領。公用事業、房地產和工業股表現不佳。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅蘋果摔落。亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.52%；Meta (META-US) 上漲 0.17%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.12%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.02%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.22%。

道瓊成分股多走弱。迪士尼 (DIS-US) 大漲 4.88%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.17%；Salesforce (CRM-US) 上漲 1.16%；Nike (NKE-US) 跌 0.6%；高盛 (GS-US) 跌 0.67%。

費半成分股普遍收黑。高通 (QCOM-US) 跌 0.82%；應用材料 (AMAT-US) 跌 0.38%；AMD (AMD-US) 跌 0.22%；美光 (MU-US) 下跌 1.89%；德儀 (TXN-US) 漲 0.17%；輝達 (NVDA-US) 跌 0.39%。

台股 ADR 多收紅。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.87%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.13%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.14%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.46%。

企業新聞

迪士尼 (DIS-US) 大漲 4.85% 至每股 91.76 美元。迪士尼週三盤後公布 2023 會計年度第三季財報業績仍好壞參半，營收和去年同期相比成長 4%，達到 223.3 億美元，低於華爾街預期，Disney + 總訂戶數量為 1.461 億人，也低於預期，同時，迪士尼宣布從 10 月 2 日起調漲串流服務價格，Disney + 將打擊寄生帳號，預計年底前將提出具體策略。

阿里巴巴 ADR (BABA-US) 上漲 4.60% 至每股 99.21 美元。根據阿里巴巴集團 週四發布的財報，螞蟻集團 (Ant Group) 在截至 3 月 31 日的三個月內淨利年增 17.5% 至人民幣 133.7 億元 (合 18.5 億美元)。該集團獲利成長意味著已走出中國監管部門兩年多來嚴厲打擊的低谷。螞蟻集團的財報比阿里巴巴集團慢一季公布。

美國賭場巨頭永利度假村 (Wynn Resorts、簡稱永利)(WYNN-US) 走升 2.63% 至每股 104.22 美元。受惠美國賭城和澳門的博奕旅遊熱度持續強勁，繳出優於預期的財報。

元宇宙概念股、線上遊戲平台 Roblox (RBLX-US) 揚升 3.94% 至每股 30.61 美元。Roblox 第二季財報營收和利潤未達到分析師的預期，不過，Wedbush 分析師 Nick McKay 對 Roblox 的長期發展仍持樂觀態度，將 Roblox 股價評級上調至「跑贏大盤」。

經濟數據

美國 7 月 CPI 年增率報 3.2%，預期 3.3%，前值 3.0%

美國 7 月 CPI 月增率報 0.2%，預期 0.2%，前值 0.2%

美國 7 月核心 CPI 年增率報 4.7%，預期 4.8%，前值 4.8%

美國 7 月核心 CPI 月增率報 0.2%，預期 0.2%，前值 0.2%

美國上周初領失業金人數報 24.8 萬，預期 23 萬，前值 22.7 萬

美國上周續領失業金人數報 168.4 萬，預期 171 萬，前值 169.2 萬

華爾街分析

投行巴克萊表示，雖然服務業通膨最近有所緩解，但這主要是由於飯店價格和機票價格的下降，而這兩者都是不穩定的。機票價格下降的部分原因是航空燃料成本下降，因此推斷聯準會可能在年底前再次升息。

其他經濟學家表示，聯準會抑制通膨方面已取得足夠進展，未來利率按兵不動機率大增。

Global X 投資組合策略師 Michelle Culver 表示：「總體而言，對潛在經濟軟著陸的預期之上，這對市場和聯準會來說，都是振奮的通膨數據。」

Principal Asset Management 首席全球策略師 Seema Shah 評論稱，目前在形成聯準會 9 月維持不變的理由。雖然通膨正在朝著正確的方向發展，但還處於高位，這表明聯準會距離降息還有一段距離。

摩根資產管理首席全球策略師 David Kelly 認為，美國 CPI 數據提供市場樂觀的理由，預計通膨率明年年底前會走向 2%，股市會回報耐心的投資人，而債券會提供穩健的資本收益。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主