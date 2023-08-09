美國FHA房貸利率升至21年新高 上周房貸需求下跌

上周美國房貸利率全線飆升，政府低首付選擇利率升至 21 年來最高水平。根據抵押貸款銀行家協會 (MBA) 季節調整後指數，這嚴重打擊了房貸需求，上周總申請量較前周下降了 3.1%。

符合資格的 30 年期固定利率房貸平均合約利率從 6.93% 升至 7.09%；自備 20% 頭款的貸款分數從 0.68 升至 0.70 支付。大額貸款的平均利率達到 7.04%。

FHA 貸款利率達到 7.02%，為 2002 年來最高水平，因其自備款較低而受到首購族或低收入借款人的青睞。

MBA 副總裁兼副首席經濟學家坎恩 (Joel Kan) 表示：「由於財政部的融資公告和美國政府債務評級的下調，上周國債殖利率上升，房貸利率也隨之上升。」

購屋房貸申請本周下降 3%，較一年前同周下降 27%。高房貸利率不僅使買房變得更加困難，而且還讓現有的房主繼續保有住房。如今，擁有房貸的房主支付的利率在 3% 至 4% 之間，並且延後搬遷，只因不想為另一套房子支付兩倍的費用。

房貸再融資申請本周下降 4%，較一年前同周下降 37%。

根據《抵押貸款新聞日報》的另一項調查，本周伊始，房貸利率一直保持在 7% 以上。隨著上月通膨數據即將發布，周四 (10 日) 利率可能會出現更大波動。