〈財報〉元宇宙概念股Roblox上季業績不佳 盤中股價挫逾20%

元宇宙概念股、線上遊戲平台 Roblox 周三 (9 日) 美股盤前公布 2023 會計年度第二季財報，由於該季預訂量低於預期、用戶在該平台花費時間下降且日活躍用戶 (DAU) 數衰減，再加上每股虧損高於華爾街分析師預期，盤中股價重挫逾 20%，延續盤前頹勢。

截稿前，Roblox(RBLX-US) 盤中股價受利空消息影響下跌 20.44%，每股暫報 30.02 美元，有望創下 10 個月來最慘的一天，倘若盤中股價持續下殺，將抹去今年以來幾乎所有漲幅。

財報顯示，Roblox 第二季 (截至 6/30) 營收報 6.808 億美元，高於分析師預估的 6.659 億美元；經調整後每股淨損 2.83 億美元，合每股虧 0.46 美元，高於分析師預期的虧損 0.44 美元，較去年同期淨損 1.76 億美元或每股虧 0.30 美元有所擴大。

值得注意的是，對該公司營收最重要的第二季預訂量年增 22% 至 7.807 億美元，但低於分析師預期的 7.87 億美元，經調整後息稅折舊攤銷前盈餘 (EBITDA) 僅 3,790 萬美元，遠不及分析師預估的 4,850 萬美元。

雪上加霜的是，第二季 Roblox 用戶在該平台上花費 140 億個小時，低於分析師預估的 144 億個小時，而且日活躍用戶季減 1% 至 6,550 萬，也不及分析師預期。這不禁讓投資人懷疑，Roblox 是否有能力實現其 10 用戶的最終目標。

對於第二季業績，Roblox 在給股東的信中表示，預訂成長更能反映出公司業績趨勢，而預訂量不會反映在該季的營收內。

Wedbush Securities 分析師 Michael Pachter 表示，儘管隨著用戶在遊戲內的虛擬道具花錢、該公司獲利增加，但這種財報水準很難向多數投資人證明其 200 億美元的估值是合理的。雖然預訂量成長不錯，但獲利還有待提高。

有外媒指出，雖然 Roblox 在所謂元宇宙領域暫居領先地位，不過該領域的炒作熱潮正在消退，其競爭對手微軟 (MSFT-US)、騰訊和臉書母公司 Meta Platforms(META-US) 都在縮減元宇宙的投資。