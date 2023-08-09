〈財報〉格芯Q2業績優於預期 Q3財測黯淡

晶片代工製造商格芯 (GlobalFoundries, 格羅方德) 周二 (8 日) 美股盤前公布 2023 會計年度第二季財報，儘管該季營收、獲利均優於華爾街分析師預期，但格芯預估本季 (第三季) 營收將不及分析師預期，因全球半導體產業將面臨供應過剩困境。

截稿前，格芯 (GFS-US) 周二盤中股價下跌 0.23%，每股暫報 59.02 美元，跌勢較稍早時有所收窄。

格芯預估第三季營收介在 18.3 億至 18.7 億美元之間，低於分析師平均預估的 18.8 億美元；經調整後每股獲利估落在 0.46 美元至 0.54 美元之間，中間值為 0.5 美元，也低於分析師預期的 0.52 美元。

分析指出，高通膨再加上新冠疫情過後對電子產品需求下滑，導致電子產品製造商和晶片製造商的庫存膨脹且未售出，拖累了需求。而且由於全球經濟復甦比預期慢，全球最大晶片代工製造商台積電 (2330-TW) 和同行也指出終端市場普遍疲軟。

格芯曾在今年 5 月份時表示，恢復正常庫存和需求水準的速度比預期慢。該公司生產用於手機、WiFi 路由器和無線電發射塔的無線連接晶片，客戶包括有洛克希德馬丁公司 (LMT-US) 和通用汽車 (GM-US)。