中國8月重點城市新增住宅供應 回升25%

克而瑞研究中心的調查結果顯示，中國 28 座重點城市 8 月預計新增商品住宅供應面積為 1,051 萬平方公尺，較 7 月增加 25%。專家認為，8 月房市景氣是否能升溫，關鍵在於地方落實利多政策。

據《證券時報》報導，克而瑞研究中心的調查結果顯示，8 月 28 座重點城市預計新增商品住宅供應面積為 1,051 萬平方公尺，較 7 月增加 25%，較一年前銳減 27%。前八個月累計供應面積將達到 9,389 萬平方公尺，仍處於低檔震盪狀態。

中共中央政治局在 7 月 24 日首次明確「中國房地產市場供求關係發生重大變化的新形勢」，並首度提出要「適時調整強化房地產政策，因城施策，用好政策工具箱」。

住建部在 7 月 27 日就強調，要「大力支持剛性和改善性住宅需求」，進一步明確三大政策支持方向，包括降低購買首套房首付比率和貸款利率、改善性住宅換購稅費減免、個人房貸「認房不認貸」。

隨後四座一線城市相繼表態，將結合本地房地產市場實際情況，會同相關部門，抓緊落實工作，以滿足居民的剛性和改善性住宅需求。

上海易居房地產研究院執行院長丁祖昱認為，從一系列利多信號來看，8 月房市能否被激活，關鍵還在於地方落實利多政策。

丁祖昱指出，不同城市分化行情預期還會延續。第一類為短期內供應放量，優質商品（主城、改善或高檔）比重較高的城市，諸如北京、杭州、成都、蘇州等，改善客群仍是支撐市場的中堅力量，只要有優質物件入市，還是能撬動部分需求。

第二類為以主城或近郊的剛需商品為供應主力的二、三線城市，以武漢、南京、重慶、鄭州、青島、南寧、長春、徐州、泉州為典型代表，8 月成交可能持平或小幅下滑。第三類為供應縮量或供需錯配型城市，以廈門、天津、長沙、昆明等為典型代表，整體成交可能會延續築底行情。