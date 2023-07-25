中共中央政治局會議 釋六大利多

中共中央政治局在周一（24 日）召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作，在美中概股那斯達克金龍中國指數周一收盤應聲大漲逾 4%，離岸人民幣匯價也持續反彈，以下是經濟學家提出的六大利多。

看點一：中共要活躍資本市場，提振投資人信心

解讀：罕見表態，意義重大

多位機構人士表示，此前政治局提及資本市場的表述，是「圍繞資本市場改革，加強制度建設，激發市場活力」、「關鍵制度創新促進資本市場健康發展」、「保持資本市場平穩運行」等，本次政治局會議提出「活躍資本市場，提振投資者信心」，實屬罕見。

華福證券首席經濟學家燕翔表示，此次政治局特地提及資本市場和投資人信心，顯示中共高層高度重視，對資本市場的發展意義重大。

招商證券策略首席張夏團隊認為，本次政治局對資本市場的表述尤為積極，預料政府有望密集提出提振政策。

看點二：中共要適時調整強化房地產政策

解讀：下半年政府有望增強房市需求端支持力道

中央政治局指出，要切實防範、化解重點領域風險，適應房地產市場供求關係發生重大變化的新形勢，適時調整強化房地產政策，因城施策，用好政策工具箱，更好滿足居民剛性和改善性居住需求，促進房地產市場平穩健康發展。

易居研究院研究總監嚴躍進表示，此次政治局提及供求關係發生重大變化的新形勢，具體來說包括購房需求步入冰凍期、投資投機需求大規模離場、供求矛盾開始呈現供大於求、二手房掛牌激增。供求關係的變化，是理解未來市場走勢和政策走向最關鍵的內容。

嚴躍進認為，政治局表態要適時調整強化房地產政策，其含義不在於簡單地鬆綁，而在於要扭轉 2017 年以來一系列過於嚴厲的政策。部分政策和當前市場基本面已經完全不相符，自然要逐漸退場。

「此次會議後，會有系列重磅政策，尤其是限購鬆綁取消、房貸政策持續寬鬆、一線城市率先鬆綁等方面會有持續性的大招，這對於房屋交易和市場信心提振將有極大的作用。」嚴躍進表示。

看點三：中共要發揮總量和結構性貨幣政策工具的作用

解讀：央行降準、降息都有空間

中央政治局指出，要繼續實施積極財政政策和穩健貨幣政策，延續、強化、完善並落實好減稅降費政策，發揮總量和結構性貨幣政策工具的作用，積極支持科技創新、實體經濟及中小微企業發展。

東方金誠首席宏觀分析師王青判斷，考慮到下半年物價持續處於溫和狀態，貨幣政策降準、降息都有空間。其中，著眼於支持銀行在本季增強信貸投放力道，央行可能在 9 月底前降準，並在第 4 季調降中期借貸便利（MLF）利率。

招聯首席研究員董希淼也預料，下一階段，央行將綜合運用降準、降息等多種貨幣政策工具，量價並舉、長短結合，更精準有力地實施好穩健貨幣政策，維護流動性合理充裕，進一步穩定市場主體的信心和預期。

看點四：中共要發揮消費拉動經濟成長的基礎性作用

解讀：中國有望進一步增強財政政策促消費力道

中央政治局強調，要積極擴大國內需求，發揮消費拉動經濟成長的基礎性作用，透過增加居民收入擴大消費，透過終端需求帶動有效供給，把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來。要提振汽車、電子產品、家居等大宗消費，帶動體育休閒、文化旅遊等服務消費。

王青認為，政治局說，下半年要著眼於「發揮消費拉動經濟成長的基礎性作用」，「提振汽車、電子產品、家居等大宗消費，帶動體育休閒、文化旅遊等服務消費」，除了拓展消費場景，改善消費環境，政府也有望進一步增強財政政策促消費力道。這包括各地財政部門發放一定規模的消費券和消費補貼、減免三類大宗消費環節稅費；中央財政也可能透過增加轉移支付等方式，予以適當支持。

看點五：中共更好發揮政府投資帶動作用，提出促進民間投資的政策措施

解讀：新增專項債發行加速，新增政策性金融工具可能性高

中央政治局強調，要更好發揮政府投資帶動作用，加快地方政府專項債券發行和使用。要提出促進民間投資的政策措施。要多措並舉，穩住外貿、外資基本盤。要增加國際航班，保障中歐班列穩定暢通。

植信投資研究院高級研究員羅奐劼表示，下半年，基建投資和製造業投資將繼續發揮重要作用。一方面，基建投資保持平穩加快增長。財政支持力道將進一步增強。新增專項債發行邊際加速，並在第 3 季基本發完，且政府提出新增政策性金融工具的可能性高。

看點六：中共要制定一攬子化債方案

解讀：中共要加快化解地方政府隱性債務，穩步減輕地方經濟發展包袱

中央政治局提出，要有效防範、化解地方債務風險，制定一攬子化債方案。

在粵開證券首席經濟學家羅志恒認為，短期要妥善處理債務到期後的再融資問題，避免引發處置風險，集中在拉長周期和壓低成本。中長期要推動體制機制的聯動改革。

中國社會科學院金融研究所副所長張明則表示，需要再次展開全國性地方政府債務審計，並把地方政府債務區分為提供地區公共品而形成的債務、經營性債務及其他債務三類。因提供地區公共品而形成的地方債務，成本高、期限短的項目，應透過發行國債、省級政府一般債進行置換。經營性債務與其他債務，則應由地方政府化解，關鍵是地方政府與金融機構（主要是商業銀行）談判，啟動債務重整。

據《21 世紀經濟報導》報導，多位地方財政人士透露，近期地方政府正在上報建制縣隱性債務風險化解試點方案。在監管機關批覆方案與額度後，中國可能在下半年再度發行特殊再融資債券，這將有助於降低地方債風險。