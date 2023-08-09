中國百城二手房價已有96城下跌 政策底後 市場底還有多遠？

中國新屋市場冷寂，二手房市場同樣冷颼颼。今年以來，部分城市二手房掛牌量處於高點，屋主主動降價求售。部分業界人士認為，接下來如果僅是利率調整或公積金相關政策微調，購房者可能會選擇繼續觀望。

據《第一財經》報導，在武漢，作為當地房市重要風向球的光谷區域，不少二手房掛牌價明顯下降，最高成交價曾觸及每平方公尺人民幣（下同）3.6 萬元的小區，如今最低至 2 萬元；在成都，同小區、同戶型在 2022 年成交總價為 230 萬元，今年則跌至 190 萬元；備受炒房客關注的深圳市場亦如是，2021 年掛牌總價觸及 820 萬元的房源，近期最低成交價降至 510 萬元。

某建商武漢區域人士表示，今年市場行情不好，武漢確實有很多人選擇「割肉」換錢，二手房價下降是不容否認的事實。該人士說，2～3 月市場復甦期過後，二手房就一路向下，近期與 2 月相比，房價大約出現 10%～15% 的跌幅。

多位受訪人士指出，市場下行期內，部分掛牌的二手房源價格大降或是個例，但房價走低已是普遍現象。中指院的數據也顯示，與 6 月相比，7 月全國百城二手房均價皆有所下降，且跌幅持續擴大。

業界人士認為，當前「政策底」已現。那麼，二手房房價還會繼續跌嗎？許多業界人士說，二手房房價繼續下降的空間已較為有限。

某建商內部市場研究負責人指出，目前宏觀政策的方向已經逆轉，預料再過幾個月，會進入實質發力階段，市場繼續下行的空間不大。

屋主的心態也在發生變化。對成都房市較為熟悉的地產分析師發現，有屋主去年掛牌房源時降價很多，一直想出手，但最近屋主也不著急了，「現在賣出去沒有什麼空間，當下也不著急用錢，就想緩緩」。杭州仲介人士也提及，若屋主對賣房資金的投資去向不明確，降價賣房的動力就會明顯不足。

不過，也有業界人士沒那麼樂觀，認為還要看政策力道。建誠智庫負責人苑承建認為，購房者的觀望氛圍轉濃，購房者在觀察政策的力道和方向，如果政府不儘快調整關鍵政策，市場仍舊無法建立信心。

部分業界人士認為，雖然一、二線城市政府將提出更多政策的信號已經非常明顯，但目前絕大部分熱點一、二線城市依然未實施實質性政策。未來政策力道的大小，對市場的影響會非常直接。政策力道強勁，市場就極易出現反彈，如僅是利率調整或公積金相關政策微調，市場的反應會出現變數，不少購房者可能會選擇繼續觀望。