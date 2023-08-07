紐時：Fed三把手威廉斯估利率將在明年開始下降

根據《紐約時報》（NYT）周一（7 日）報導，紐約聯準銀行總裁、聯邦公開市場委員會（FOMC）副主席威廉斯（John Williams）受訪時表示，如果通膨繼續退燒而聯準會（Fed）不降息，則實質利率就會上升，這與 Fed 的目標相悖，因此明年或後年有可能降息。

威廉斯認為，從美國經濟面來看，最近公布許多的指標都證明經濟朝著正確的方向發展，職位空缺和其他指標都證明供應和需求趨於平衡，而且指標也透露經濟依然強勁，顯然並未步入衰退。

威廉斯指出，通膨數據絕對是十分重要的，目前通膨正如預期下降，現在必須確保經濟應須基本面保持穩定，並且觀察其未來的發展趨勢。

當威廉斯被問及是否需要繼續升息確保通膨回落到 2% 時，他表示從目前掌握的數據來看，並不需要大幅收緊貨幣政策，已經非常接近利率峰值，現在的問題實際上是─Fed 需要在限制性立場維持多久。

他認為，真正關鍵的問題是貨幣政策如何影響實質利率，如果通膨繼續下降，明年或後年 Fed 需要降息，如果 Fed 不在明年某個時候降息，那麼實質利率就會上升（實質利率 = 名目利率 - 通膨率），這與 Fed 的目標相左。

至於就業市場方面，威廉斯認為通膨率將在未來兩年內回落到 2%，經濟將重新趨於平衡，持續強勁的就業成長並不會持續下去。

而薪資成長狀況，他認為當前並未考慮具體的薪資增速需要達到的標準，而是更留意這一數據是否處在正確的趨勢，且需要綜合各種指標和不同數據來判斷就業市場供需失衡的狀態。

他還表示，失業率仍處在歷史低位，低於多數人預期的長期正常失業率，基於此，他認為失業率會回歸到更正常的水準，並預測明年失業率會上升至 4% 以上。

值得注意的是，Fed 在 9 月是否會跳過升息，威廉斯表示他沒有傾向任何一方，並指出 Fed 需要做的是平衡兩種風險。

他說：「一方面我們要確保貨幣政策不過度激進，以防經濟過度降溫。另一方面我們要確保利率足夠有限制性使通膨率可以回落到 2%，並為未來打下經濟強勁的基礎。」