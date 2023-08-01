美6月JOLTS職位空缺數降至958.2萬 創逾兩年來新低

美國勞工部周二（1 日）公布的職位空缺和勞動力流動調查（JOLTS）顯示，6 月職位空缺數量比 5 月減少約 3.4 萬個至 958.2 萬，低於市場預期的 961 萬和修正後前值 961.6 萬，創 2021 年 4 月以來新低，顯示吃緊的就業市場開始出現鬆動。

美國 6 月 JOLTS 職位空缺數降至 2021 年 4 月來新低。(圖：ZeroHedge)

根據勞工部的數據，就業機會增加最多的是醫療保健和社會援助 (+136,000) 以及州和地方政府，不包括教育 (+62,000)。運輸、倉儲和公用事業(減少 78,000 個)、州和地方政府教育(減少 29,000 個) 以及聯邦政府 (減少 21,000 個) 的職位空缺減少。

職位空缺數量的下滑意味著，在 4 月份升至 2023 年 1 月以來的最高水準之後，6 月份職位空缺數量僅比失業人數多 376.25 萬人，為 2021 年 9 月以來的最低水準。

(圖：ZeroHedge)

換句話說，在 4 月份升至每名工人 1.82 個職位空缺之後，6 月份這一數字降至 1.61 個，如果不是上個月數據大幅下調，這將是自 2021 年 10 月以來的最低水準。

美國 6 月每位工人的工作職缺比例降至 1.61。(圖：ZeroHedge)

然而，儘管職位空缺數量僅比 5 月份 (大幅) 向下修正的數字略有下降，但相互矛盾的數據仍然存在。

6 月辭職人數意外下降 29.5 萬人，僅有 377.2 萬人，這是自 2021 年 5 月以來的最大單月降幅。這一指標與勞動力市場的強勁程度有關，因為表明工人有信心在其他地方找到薪資更好的工作。

美國 6 月單月辭職人數意外降至 377.2 萬人，創 2021 年 5 月以來最大單月降幅。(圖：ZeroHedge)

根據勞工部數據，幾個行業的辭職人數都有所下降，其中零售業 (減少 95,000 人)、醫療保健和社會救助(減少 75,000 人) 以及建築業 (減少 51,000 人) 的降幅最大。藝術、娛樂、休閒領域的辭職人數增加了 2 萬人。

Indeed Hiring Lab 的經濟研究主管 Nick Bunker 在一份報告中表示：「裁員數據顯示，雇主對員工的需求仍有多麼強勁。裁員數據是經濟衰退期間響亮的緊急警報，相反，對現有員工來說，這表明一切都很好的聲音並不響亮。」