〈美股早盤〉美重磅通膨報告成投資人焦點 主要指數開高

美股主要指數周一（7 日）開高，此前一周走勢震盪，投資人靜待本周稍晚將揭曉的重磅通膨報告，該報告可能考驗市場今年的大幅復甦。另外美國公債本周開盤承壓，因美國聯準會（Fed）官員暗示利率可能在更長時間內維持較高水準，以抑制通膨壓力。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 220 點或近 0.6%，那斯達克綜合指數漲逾 10 點或近 0.1%，標普 500 指數漲近 0.4%，費城半導體指數漲近 0.7%。

Fed 內部官員分歧巨大，紐約聯準銀行總裁、聯邦公開市場委員會（FOMC）副主席威廉斯（John Williams）認為明年利率可能開始下降，然而 Fed 理事、FOMC 今年投票委員鮑曼（Michelle Bowman）同日卻重申為恢復物價穩定，需進一步升息。

美國本周即將公布的 7 月消費者物價指數（CPI）、生產者物價指數（PPI）備受矚目，可能引發美股更多波動，其中外界預估 7 月核心 CPI 將連續第二個月成長 0.2%，創下兩年半以來最小連續漲幅。

多倫多道明銀行資深歐洲利率策略師 Pooja Kumra 認為，Fed 進一步升息的大門依然敞開。截稿前，美國公債拋售加速，10 年期公債殖利率維持在 4% 以上的水準。

美國債市自上周以來一直動盪不安，當時規模大於預期的美國公債發行計畫把 30 年期公債殖利率推升至 9 個月來新高。惠譽（Fitch Ratings）下調美國信用評級的決定、日本央行的鷹派政策調整，也加劇市場波動。

有分析指出，雖然美國通膨依然居高不下，但也有希望看到 Fed 升息周期接近尾聲，投資人在這兩者之間左右為難。這反映在避險基金和傳統投資人之間的部位截然不同，投機投資者的看空部位激增至創紀錄水準，而傳統投資人押注殖利率下降卻被打個措手不及。

截至台北時間周一（7 日）21 時許：

焦點個股：

輝達 (NVDA-US) 早盤上漲 1.40%，至每股 453.07 美元

輝達創始人黃仁勳將在 SIGGRAPH 現場發表主題演講，今年以來人工智慧爆紅，輝達也因為 GPU 爆賣市值突破兆美元，此次黃仁勳的演講業界矚目，GPU 短缺，輝達的最新技術突破等問題成為焦點。

Nikola(NKLA-US) 早盤上漲 4.63%，至每股 2.62 美元

電動汽車公司 Nikola 美股盤前彈升 10%，報每股 2.75 美元，上周公布業績後其股價重挫 26.4%。消息面上，Nikola 氫燃料電池電動卡車開始量產，預估於 9 月向首批客戶交付。已有 18 家客戶向 Nikola 和經銷商訂購 200 多輛氫燃料電池電動卡車。

Yellow (YELL-US) 早盤下跌 25.47%，至每股 2.66 美元

美國運輸巨擘 Yellow 在美國德拉瓦州根據《破產法》第 11 章聲請破產保護，並將繼續關閉運營。破產申請讓 Yellow 在逐步關閉業務和出售資產的過程中獲得喘息空間。此前，這家卡車運輸公司與員工的糾紛加劇了其長期的財務困境。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

加拿大皇家銀行（RBC）策略師 Robert Sluymer 在最近的一份報告中表示，自己認為美股始於 2016 年的上漲趨勢可能正在重新站穩腳跟。他表示，美股的長期趨勢仍然是正面的，基本的 16-18 年周期支持股市在 2030 年中期進一步上漲，並可能將標普 500 指數推至 1,4000 點。

美銀經濟學家 Michael Gapen 日前表示，有鑑於近期經濟數據表現強勁，市場對明年的寬鬆政策預期仍然過高。Gapen 預估美國經濟將軟著陸，而不是之前預測的溫和衰退；雖然市場暗示 Fed 將在 2024 年降息 120-160 個基點，但 Gapen 認為降息幅度僅為 75 個基點。該行將美國 2 年期和 10 年期公債殖利率率的年末預測分別上調 50 個基點，至 4.75% 和 4%。