【新手學債券】巴菲特連續三週買進100億美債！惠譽降評後續觀察

股神巴菲特 (Warren Buffett) 上週接受 CNBC 訪問，表示近兩週皆各別買進 100 億美元美國國債，並預告本週將持續買進 100 億美元的三個月或六個月期國庫券；呼應股神巴菲特看多美債，馬斯克在社群平台發文表示，稱短天期美債是無需動腦筋的投資選擇。

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惠譽評級（Fitch Ratings）在上週二下調美國債務評級，時間點是達成提高美國債務上限協定兩個多月後，惠譽將美國政府的信用評級下調至 AA+，理由是未來三年「預期的財政惡化」，惠譽認為美國沒有中期財政框架，在應對社會保障，醫療補助和醫療保險成本上升方面取得「非常有限的進展」，而過去二十年來反覆債務上限僵局和最後一刻通過決議，已削弱對其財政管理的信心，整體而言，降評理由對市場並沒有太多新意。

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預計惠譽降評不會對投資者的美國國債需求產生太大、持久影響，主因美國公債市場是世界上規模最大、流動性最強的債務市場，就算公債缺乏 3A 評級，投資者也認定美國公債幾乎「無風險」或等同於現金。巴菲特媒體受訪表示並不在意降評，降評不足以改變對美國公債及美元看法，未來會持續購買美國公債，主因美元是全世界準備貨幣。

7 月非農就業人數增加 18.7 萬人，低於市場預期的 20 萬人，為 2020 年 12 月以來的最小增幅，供需吃緊的就業市場一直是聯準會激進升息因素之一，如果勞動力需求和薪資增速降溫，可能有助於遏制高通膨，提高聯準會停止升息或降息的機率，使得債券逢低布局好時機應落在不遠處。另外，從債券收益率來看，投資級債券的收益率在去年 10 月一度觸及 6% 後，仍持續徘徊在 2009 年以來的波段高檔 5.5% 附近。可參考「每週債市觀察」►這個每周二定期更新的專欄喔！

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