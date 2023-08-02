美7月小非農遠超預期 ADP新增就業32.4萬人

美國周三（2 日）公布有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示，7 月美國私營部門就業人數經季節調整後增加 32.4 萬人，遠超經濟學家預期的 19 萬人，但低於 6 月 修正後 45.5 萬人的增幅。

美 7 月 ADP 新增就業人數報 32.4 萬人，遠超預期。(圖：ZeroHedge)

其中製造業表現最弱，7 月就業人數減少 3.6 萬人，已連續第五個月裁員，6 月為減少 4.2 萬人。另外，就業人員的薪資年增 6.2%，為 2021 年 11 月以來最慢增速。隊員換工作的人來說，薪資增速放緩至 10.2%。

ADP 報告顯示，製造業表現最弱。(圖：ZeroHedge)

ADP 首席經濟學家 Nela Richardson 表示，美國經濟表現優於預期，強勁的就業市場可能會繼續提振家庭支出。而且在沒有出現大規模失業的情況下，薪資成長放緩。

而服務業依舊火爆，美國 7 月服務業就業職缺增加 30.3 萬個，其中，休閒和酒店業就業人數新增 20.1 萬個。貿易 / 運輸 / 公用事業就業人數增加 3 萬人，6 月增加 9 萬人。金融服務業就業人數減少 0.5 萬人，6 月減少 1.6 萬人。

值得注意的是，從規模上看，絕大部分新增就業職缺仍然來自於員工少於 50 人的小企業，小企業新增 23.7 萬個職缺，其次是 50 到 500 人的中型公司，新增 13.8 萬個工作職缺，而擁有超過 500 名員工的大型企業公司職缺數量減少了 6.7 萬個。

7 月就業職缺新增主要集中在中、小企業，大型企業下滑。(圖：ZeroHedge)

不過因上个月「小非農」數據和隨後公布的非農數據「互相矛盾」，所以在此次數據公布後並未引起市場大幅波動。有媒體指出，ADP 的數據從根本上來看，不能跟非農一起看；兩組數據只能單獨看自己的變動趨勢。

有分析師認為，也許上個月「疲軟」的非農數據較為反常。當前 ADP 調查顯示，7 月就業人數新增 32.4 萬人，大幅超過經濟學家們對本周五（4 日）非農新增 20 萬人的預期，ADP 的爆表會給非農資料帶來了一定上行風險。