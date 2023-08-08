傳台積電承擔A17晶片缺陷成本 蘋果將省下數十億美元

根據《The Information》周一（7 日）報導，台積電和蘋果已簽署一份協議，台積電 (2330-TW) 將吸收生產蘋果 A17 晶片時出現缺陷產品的成本，該協議將替蘋果在 iPhone、iPad、Mac 晶片方面節省至少數十億美元的成本。

另外根據協議，雖然 A17 晶片缺陷率偏高，但蘋果仍然可以長期優先享受台積電的先進技術，而對台積電而言，蘋果訂單量龐大到足以抵銷額外成本。

報導指出，台積電的 3 奈米晶圓廠製程良率在 70% 至 80% 之間，這意味著採用新技術生產的晶片中有多達五分之一是有缺陷的，但蘋果不會替這些缺陷產品買單。

簡而言之，蘋果作為台積電最大客戶地位，台積電正在幫助這家 iPhone 製造商在競爭中保持領先地位，同時節省數十億美元。

至於蘋果將在競爭中領先多遠，《The Information》報導指出，英特爾 (INTC-US) 是目前唯一一家明年有 3 奈米晶片業務的客戶。

此前有報導稱，蘋果已向台積電下單 3 奈米晶片。但根據《The Information》報導，台積電之所以能夠開發出更新的技術，是因為蘋果願意盡早批量訂購新的晶片。

因此，蘋果正在資助 3 奈米晶片的開發。一旦缺陷改善、產能增加，台積電將能向其他沒有這類私下協議交易的公司出售 3 奈米晶片。

據統計，採用 3 奈米製程意味著即將推出的 iPhone 15 可能會因為這項技術提高 35% 的效能。截稿前，蘋果和台積電均未對此公開置評。

蘋果預料將在 9 月 13 日左右發布 iPhone 15 和 iPhone 15 Pro，其中只有後者採用最新的 A17 晶片。

截稿前，蘋果 (AAPL-US) 盤中股價下跌 2.01%，每股暫報 178.32 美元。