美國企業7月裁員數降至近一年來新低

美國雇主 7 月裁員人數少於去年同期，這是一年多來首次同比下降，並強化了勞動市場的韌性將有助於經濟避免衰退的看法。

根據就業公司 Challenger, Gray & Christmas 周四 (3 日) 發布的報告，美國雇主 7 月宣布裁員 23697 人，比 6 月宣布的裁員人數減少 42%，比 2022 年 7 月減少 8%。這是自 2022 年 5 月以來首次同比下降；7 月宣布的裁員人數也是去年 8 月以來最少的。

Fed 於 2022 年 3 月開始的激進升息行動，導致許多經濟學家預測最終將引發經濟衰退，並伴隨大規模失業，這個信念在 2023 年年初就得到了強化。

事實上，今年伊始，第 1 季就有許多企業宣布一系列裁員計畫。到目前為止，今年宣布的裁員數量是去年的 3 倍多：2023 年前 7 個月宣布的裁員人數為 48 萬 1906 人，而 2022 年同期為 15 萬 9021 人。

但這種趨勢似乎即將結束。總體來看，全年雇主持續增加就業崗位，勞動市場表現持續優於經濟學家對 Fed 升息 525 個基點將推升失業率的預期。

Challenger, Gray & Christmas 資深副總裁查林傑 (Andy Challenger) 表示，「厭倦解雇員工的企業正在尋找其他方法來削減成本。許多企業已經放慢徵才速度，但目前工資仍在繼續上漲，特別是對於工資最低的勞工來說。」

科技業在裁員方面繼續領先所有產業，占 2023 年宣布裁員總數近三分之一。在 7 月提供裁員原因的雇主中，大多數提到的是企業倒閉，緊隨其後的是市場經濟狀況。

上個月裁員人數的下降與勞動市場持續走強的其他跡象相吻合。就業數據處理機構 ADP 周三 (2 日) 估計 7 月私營部門新增就業崗位 32.4 萬個，遠高於預測中值 18.9 萬個。

勞工部周五 (4 日) 將發布備受關注的每月失業數據和工資變化。經濟學家預測 7 月 新增就業崗位 20 萬個，略低於 6 月的 20.9 萬個，失業率維持在 3.6% 不變。