〈美股早盤〉美公債殖利率觸及9個月新高 主要指數開低

美股主要指數周四（3 日）開低，因美國公債殖利率升至 9 個月來新高，打壓對利率敏感的個股，另外部分原因是惠譽降評影響仍在發酵。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 110 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數跌逾 20 點或近 0.2%，標普 500 指數跌 0.4%，費城半導體指數跌近 0.7%。

美股開盤前，主要指數期貨輕微下跌，市場仍然陷於惠譽 (Fitch) 下調美國信用評級後的低迷情緒。同時美國 10 年期公債殖利率再度升破 4%，創去年 11 月以來新高，也抑制了風險市場。而投資人於新一批企業財報和經濟數據出爐前，保持謹慎。

此外，稍早公布的初領失業金人數符合預期，從前一周的 22.1 萬微幅升至 22.7 萬，昨日遠高於預期的「小非農」ADP 數據加劇周五（4 日）非農的上行風險。稍晚，投資者還需繼續留意 ISM 非製造業指數，尤其是當中的價格和就業數據。

個股方面，周四盤後兩大科技公司蘋果 (AAPL-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 將公布上季財報。

其他消息方面，美國財政部公布季度再融資計畫，兩年半來首次提高長期債券的標售規模，最新公布的再融資債券發行總額為 1,030 億美元，高於前一季度 5 月份時的 960 億美元，且比本周稍早媒體披露的 1,020 億美元略高。公共借貸需求不斷增加的原因之一是，聯準會（Fed）本輪的激進升息周期，推高政府債券的殖利率，使其發行成本更高。

截至台北時間周四（3 日）21 時許：

焦點個股：

高通 (QCOM-US) 早盤下跌 9.51%，至每股 116.97 美元

高通預估的第三季營收介 81 億美元到 89 億美元之間，低於華爾街分析師預期。該公司上季淨利降至 18 億美元，比上年同期的 37.3 億美元下降了 52%。經調整後每股獲利 1.87 美元，預期為每股 1.81 美元、營收報 84.4 億美元，略低於預測 85 億美元。高通公司面臨著智慧手機行業低迷的影響，因為其處理器是大多數高端安卓設備和許多低端手機的核心。

Shopify (SHOP-US) 早盤上漲 2.82%，至每股 64.19 美元

Shopify 第二季營收和獲利均超出分析師預期，Shopify 上季收入為 16.9 億美元，超過華爾街分析師 16.2 億美元的平均預期。經調整後每股獲利報 0.14 美元，高於 0.05 美元的預期。總裁 Harley Finkelstein 在一份聲明中表示：「我們不僅加快了產品運輸速度，還擴大了我們的全球商業基礎，同時提高了我們產生更大自由現金流的能力。」

西方石油 (OXY-US) 早盤下跌 1.42%，至每股 60.60 美元

西方石油公司公第二季調整後每股獲利報 0.68 美元，市場預期 0.71 美元；上季石油及天然氣稅前收入 11 億美元，市場預期 11.8 億美元。該公司披露，第二季從巴菲特旗下波克夏海瑟威公司手中回購價值 5.22 億美元的優先股。

今日關鍵經濟數據：

美國 7 月挑戰者企業裁員人數報 2.37 萬人，前值 4.07 萬

美國 7 月挑戰者企業裁員年率報 - 8.2%，前值 25.2%

美國上周初領失業金人數報 22.7 萬，預期 22.7 萬，前值 22.1 萬

美國上周續領失業金人數報 170 萬，預期 170 萬，前值 167.9 萬

美國 7 月 Markit 服務業終值報 52.3，預期 52.4，前值 52.4

美國 6 月耐久財訂單月率修正值預期 2.2%，前值 4.7%

美國 6 月工廠訂單月率預期 0.1%，前值 0.3%

美國 7 月 ISM 非製造業指數預期 53，前值 53.9

華爾街分析：

瑞銀集團歐洲股票策略和全球衍生品策略主管 Gerry Fowler 表示：「有鑑於近期美國股市的反彈，尤其是那斯達克指數，對殖利率上升有很多敏感性。在歐洲，低迷的財報季也令前景承壓。因此，許多人正借此機會布局空頭部位。」

Fowler 認為，美國信用評級下調對市場沒有任何直接影響，公債供應將會回升。另外，日本央行的政策變化也消除債券的下限，導致殖利率上升。