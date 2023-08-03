〈財報〉新冠疫苗銷售無力 莫德納Q2業績仍佳 看好後市

新冠疫苗製造商莫德納（Moderna）周四（3 日）美股盤前公布 2023 會計年度第二季財報，儘管新冠疫苗銷售額銳減逾 9 成，營收仍高於華爾街分析師預期，而且每股虧損也低於分析師預期。值得注意的是，莫德納仍看好今年新冠疫苗需求，預估全年銷售額介在 60 億至 80 美元區間，高於先前預估的 50 億美元。

截稿前，莫德納 (MRNA-US) 周四盤前股價受惠優於預期的財報支撐，上漲 1.98%，每股暫報 112.40 美元。

莫德納預估全年銷售額介在 60 億至 80 美元區間，高於先前預估的 50 億美元。另外該公司正與美國和全球其他地區買家進行談判，以獲得更多訂單，目前已獲得 20 億至 40 億美元的新冠疫苗銷售訂單。其中已與政府簽訂價值 50 億美元的銷售訂單中，有 10 億美元的營收將延遲到明年入袋。

市場分析指出，對莫德納來說，新冠疫苗銷售預測成長是財報一大量點。隨著新冠疫情緊接階段逐漸結束，莫德納一直在努力安撫投資人。目前該公司重點轉向運用其 mRNA 技術的新產品，例如與 Merck（默克 / 默沙東）(MRK-US) 合作研發的癌症藥物。

根據財報，莫德納第二季（截至 6/30）營收報 3.44 億美元，高於 Refinitiv 調查分析師預估的 3.196 億美元、淨損報 13.8 億美元，合每股虧損 3.62 美元，去年同期為獲利 22 億美元或每股賺 5.24 美元；經調整後每股虧損 3.62 美元，低於華爾街分析師預估的每股虧損 4.04 美元。

莫德納第二季新冠疫苗的銷售額年減 94% 至 2.93 億美元，但仍高於華爾街分析師平均預期的 2.336 億美元。