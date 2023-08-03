美國晶片股業績疲軟 但最糟時刻即將過去

雖然美股晶片股業績顯示疲軟，但訊號顯示，半導體業最糟糕的時期可能快要過去。

AMD (AMD-US) 周二 (1 日) 表示，預計第 3 季銷售額爲 57 億美元，低於分析師預計的 58.1 億美元。與此同時，該公司表示，「個人電腦 (PC) 市場疲軟」拖累其客戶端領域第 2 季營收下降 54%。數據中心業務銷售額下降 11%，部分原因是企業需求疲軟。

AMD CEO 蘇姿丰 (Lisa Su) 表示，AMD 正在走出 PC 的「波動周期」。但她表示，AMD 預計今年下半年將實現成長。Jefferies 分析師在給客戶的報告中重申對 AMD 股票的買入評級，並指出 PC 市場正在復甦。

高通 (QCOM-US) 則預計第 4 季每股獲利在 1.8 到 2 美元之間，銷售額在 81 到 89 億美元之間，低於分析師的普遍預期。高通 CEO 阿蒙在財報聲明中強調其人工智慧 (AI) 戰略，因爲半導體公司尋求利用產業對執行 ChatGPT 等軟體所需晶片的關注。他表示，高通能在手機上而非雲端伺服器上執行 AI 模型，為該公司提供實現「拐點」的機會，從而推動未來的成長。

疫情時期電子產品榮景的影響仍在困擾著晶片製造商，主要是庫存過高問題。摩根士丹利的數據顯示，2023 年第 1 季全球供應鏈的晶片總庫存為 258 天，比歷史中位數高出 76 天。

在疫情最嚴重的時候，半導體短缺影響從汽車到遊戲機各個層面，現在這種短缺已經變成晶片供應過剩，讓一些全球最大晶片製造商受到衝擊。但有跡象顯示，記憶晶片的庫存狀況終於開始好轉。

這在一定程度上要歸功於製造商的大幅減產，尤其是三星電子。該公司在價格暴跌之初不願這麼做。高盛估計，三星已經將用於處理器的 DRAM 和用於記憶晶片的 NAND 產量削減約 20% 至 25%。預計三星將進一步將 NAND 產量削減 5% 至 10%；這已經有效支撐價格，尤其是 DRAM。

來自 AI 應用的需求也正在成為亮點。由於 AI 伺服器使用的高端產品組合更好，海力士上季 DRAM 平均售價實際上有所上漲，其中包括提供更快數據傳輸的高頻寬記憶晶片。

對於大多數晶片業投資客來說，2021 年和 2022 年初的榮景已成遙遠的記憶。好日子還沒有到來，但隨着庫存最終被削減，以及 AI 提高獲利率，本輪下行周期最糟的時刻可能終於要過去了。