激進投資人Daniel Loeb感嘆錯過了美科技反彈 將轉向投資AI

激進投資人、知名避險基金 Third Point 的創辦人 Daniel Loeb 在一封致投資人的信中表示，現在該公司正轉向更多具備人工智慧 (AI) 潛在贏家機會的股票。

Third Point 旗艦基金在第二季的表現遜於大盤，僅上漲 1.1%。Loeb 表示，這是因為該公司在微軟 (MSFT-US) 和 Alphabet(GOOGL-US) 等公司的股份過少，而這些公司正從 AI 熱潮中受益，這也是該公司基金表現落後的原因之一。

Loeb 表示，他的團隊去年 10 月正確地預測了市場低點，以及經濟將開始穩定，通膨將會緩解。 但該公司並未押注成長型股票，而是保持謹慎態度並專注於價值型股票，這反映出去年年底和 2023 年初專業投資人普遍存在的看跌情緒。

Loeb 在信中寫道：「不幸的是，我們並沒有藉由大量投資於獲利增長的高品質科技股，來表達這種建設性觀點，而是主要將資本投入到了後來表現不佳的價值股。」

Third Point 認為，AI 將對經濟、股市和社會產生深遠影響。如今該基金約 45% 的淨多頭部位包含了直接和間接的 AI 受益者，例如微軟和半導體公司。

Loeb 說，該公司有注意到圍繞 AI 的炒作週期以及隨之而來的監管風險。雖然 AI 投資機會仍處於起步階段，需要時間才能成熟，但我們看到明確的證據表明，它已經導致巨大獲利的創造和重建，許多股票都將成為受益者。