RSV疫苗之戰 英生物製藥巨擘GSK告輝瑞侵害專利

英國生物製藥巨擘葛蘭素史克（GSK）周三（2 日）在美國法院對輝瑞（Pfizer）提起訴訟，指控輝瑞的呼吸道融合病毒（RSV）疫苗 Abrysvo 侵害其 RSV 疫苗 Arexvy 的專利權。

在德拉瓦州（Delaware）聯邦法院提起的訴訟中，GSK 表示輝瑞的疫苗侵害其四項 RSV 疫苗抗原相關的專利。對此，輝瑞在聲明中表示對自家產品的智慧財產權充滿信心，堅決捍衛 Abrysvo 帶給患者的權利。

GSK 發言人表示，守護智慧財產權是研究型公司推動創新能力的基礎，此次訴訟不應影響 GSK 推出 Arexvy 的能力。

GSK 在訴訟中表示，輝瑞在 2013 年才開始研究 RSV 專案，比 GSK 晚了至少 7 年。輝瑞至少從 2019 年就知道 GSK 的專利技術，當時便開始質疑這些專利的歐洲版本的有效性。

兩種疫苗都在今年 5 月獲得美國食品暨藥物管理局（FDA）批准，可用於 60 歲以上成年人。這是首批被用來預防 RSV 的疫苗。根據美國政府預估，每年約有 1.4 萬名 65 歲及以上的成年人死於 RSV。

外媒報導指出，輝瑞和 GSK 兩家藥廠正在激烈競爭 RSV 市場，據分析師指出，到 2030 年，RSV 疫苗市場可能超過 100 疫美元。而該疫苗是兩家藥廠取代舊藥物策略的一部分，這些藥物將面臨更便宜的學名藥競爭。

截稿前，GSK(GSK-US) 周三美股早盤股價下跌 0.92%，每股暫報 34.61 美元；輝瑞 (PFE-US) 股價小漲 0.01%，每股暫報 35.62 美元。

