日本央行6月會議紀要顯示 成員已在辯論YCC政策調整

日本央行 6 月政策會議紀要顯示，在央行上周決定調整殖利率曲線控制 (YCC) 政策之前，貨幣政策委員會成員已經在 6 月份的會議上，對於這項行動的可能性有過激烈討論。

根據周三 (2 日) 公布的 6 月政策會議紀要，雖然一名成員呼籲盡早審查央行的 YCC 政策，但成員們一致認為，由於市場功能有所改善，他們目前不需要這樣做。

會議紀要顯示，「許多成員表示，債券市場功能正在改善，殖利率曲線形狀的扭曲已得到修復」。

討論顯示，在 6 月份時，董事會還認為 YCC 的政策調整並不迫切。但在上周，根據市場變化和此後通膨發展情況，央行決定做出改變。日本央行上周五決定微調 YCC，允許 10 年期國債殖利率理論上可以升至 1%，高於 0.5% 的上限。

在 6 月 15 日至 16 日的會議上，日本央行維持超寬鬆貨幣政策和鴿派指引，承諾「耐心」維持刺激措施以實現物價目標。

在 6 月會議上，對於通膨發展，一些成員表示，隨著成本推動因素消散，他們預計通膨率將回落至 2% 以下，但一位成員表示，通膨率保持在目標值之上的風險「仍然很高」。

會議紀要顯示，一些委員指出，如果未來對 YCC 進行調整，需要注意市場可能認為這是在暗示貨幣政策緊縮，進而造成意外影響的風險。