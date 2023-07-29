日本全國最低時薪 有望首度突破1000日元

日本厚生勞動省顧問小組周五 (28 日) 同意將本財政年度平均最低時薪調高至 1002 日元，基本時薪有望首度衝破 1000 日元，再創新高。

這意味著日本基本時薪將從目前的 961 日元再增加 41 日元，按百分比計算，增幅為 4.3%，是 1991 財政年度以來最大增幅，使全國平均時薪首度突破 1000 日元。

調漲基本時薪的行動將有助於推高薪資水準，尤其是受勞動力短缺所擾的服務業。此外，日本政府希望，更高的薪資能夠刺激消費，進而拉抬經濟成長。

目前日本各行政區都有制定各自的最低工資標準，預估他們將在 10 月左右採用顧問小組的提議。

2022 會計年度，東京都、神奈川縣和大阪府的基本時薪水平已突破 1000 日元大關。另外包含愛知縣、京都在內的五個地區，都有望加入千元時薪俱樂部，預估將影響超過 2500 萬人。

自 2010 年中期以來，日本政府一直將全國平均基本時薪目標定為 1000 日元，但許多規模較小的企業因缺乏資源而難以推行，因此，政府在提高獲利能力與轉嫁勞動力成本方面的支持，對這些小型企業來說非常重要。

為了應對高漲的通膨，其他國家也進行更大幅度的工資調整。羅馬尼亞 1 月時將最低時薪調漲 17.6%，澳洲在 7 月調漲 8.7%，通膨率已超過 15% 的土耳其，調漲幅度則高達 34%。

日本總務省此前公布 6 月核心消費者物價指數 (CPI) 年增 3.3%，連續 15 個月維持在央行設立的 2% 目標以上。有分析師指出，為了讓通膨持續高於央行設立目標，工資必須穩定上漲 3%。

日本央行周五將本財政年度通膨預期，從 4 月時預估的 1.8% 調升至 2.5%。然而，因預期未來兩年通膨率將回落至 2% 以下，日銀決定繼續採取寬鬆貨幣政策。