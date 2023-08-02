紐西蘭第二季失業率上升 經濟進人淺度衰退

紐西蘭第二季失業率上升幅度略高於預期，原因是經濟因利率上升的沉重壓力，造成經濟陷入淺度衰退。

紐西蘭統計局周三 (2 日) 表示，本季經季節性調整的失業率為 3.6%，而第一季為 3.4%，經濟學家此前預計失業率為 3.5%。

先前雇主為留住員工並吸引新員工，不斷提高薪資，造成勞動力市場緊張，從而加劇了物價壓力。紐西蘭央行暗示，為遏制通膨已經將利率升得很高，經濟也陷入停滯，表明失業率應該會繼續上升。

依紐西蘭統計局數據，繼去年第四季收縮 0.7% 後，今年第一季經濟萎縮 0.1%，而第二季依然疲軟。

紐西蘭央行一直是全球最鷹派的央行之一，在多家央行偶爾暫停升息以觀察經濟局勢之際，紐西蘭央行並不退讓，甚至偶爾會加大升息幅度。

數據顯示，紐西蘭第二季勞動力利用率從 9.1% 上升至 9.8%，其中最大增幅，來自未充分就業的兼職工人的增長。統計局指出，儘管如此，與歷史平均水準相比，勞動力市場利用率仍相對較低。

對紐西蘭經濟至關重要的是，旅遊相關行業的就業人數，在第二季恢復到了新冠疫情前的水準，年增 11.0%，達到 27 萬 5300 人，是就業上相對較好的消息。

數據顯示，第二季的薪資通膨與第一季相同，保持在 4.3%。