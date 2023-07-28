3月以來首見！日本10年期公債殖利率升破日本央行上限

日本央行週五 (28 日) 將召開利率會議前，日本 10 年期公債殖利率升破日本央行 0.5% 的上限，這是自 3 月份以來首見的情況。

日本 10 年期公債殖利率週五一舉升破 0.5% 上限，來到 0.505% 左右，此前日媒報導稱，日本央行將於週五討論允許長天期利率在一定程度高於 0.5% 上限之上。

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該報導指出，日本可能正在尋求放棄其殖利率曲線控制 (YCC) 政策，將允許日本公債殖利率逐步上升至 0.5% 以上，但會抑制任何突然的飆升，使日本央行能夠控制投機者推動的波動。

日本央行去年 12 月宣布，10 年期日本公債的殖利率波動區間為正負 0.5%，以改善市場操作，即一旦殖利率可能超過 0.5%，日本央行就會買入日債，捍衛新的上限。

3 月以來首見！日本 10 年期公債升破日本央行上限 (圖片：shutterstock)

YCC 本質是一種利率工具，透過設置各期限殖利率目標，將殖利率曲線維持在預期水準。這個預期管理工具，與量化寬鬆政策 (QE) 相比，YCC 更偏重價格。只要引導預期得當，央行只需要耗費少量的彈藥，市場便會自發在臨界點位購入公債，使得利率維持在目標位水平。

市場近期充斥著猜測，日本央行可能最早可能在本週調整殖利率曲線控制 (YCC) 政策，解決成本不斷增加的問題，例如為捍衞殖利率上限而大量購買公債導致的市場扭曲。

日本央行總裁植田和男 (Kazuo Ueda) 今年 5 月表示，若通膨可持續穩定在 2%，便會開始退出超寬鬆貨幣政策，並開始收縮資產負債表，結束 YCC 政策，但他本月表示，若與通膨目標仍有距離，日本貨幣政策整體將保持不變。

瑞銀經濟學家 Masamichi Adachi 預計日本央行將調整 YCC 政策，並稱外界可能誤解了植田和男近期言論，日本央行可能會辯稱，通膨已走強，從而證明調整政策以改善債市運作是合理的。

CIBC 外匯策略全球主管 Bipan Rai 預期：「如果日本央行最終允許日本公債 10 年期殖利率最高再上升 25 個基點，那麼日元將走強，美元兌日元將更接近 135-136 區域。若完全放棄殖利率曲線控制，匯率會更接近 120。」