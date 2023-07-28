日經：日本央行將討論調整YCC允許長期利率超過0.5%

《日經新聞》（NIKKEI）周四（27 日）報道，獲悉日本央行本次會議將討論調整收益率曲線控制（YCC）政策，讓長期利率在一定程度上高於 0.5% 的上限，這種調整可以讓央行的政策更加靈活。

YCC 本質是一種利率工具，透過設置各期限殖利率目標，將殖利率曲線維持在預期水準。日本央行從 2016 年起引入 YCC 控制實行超級寬鬆。

日本央行現行的 YCC 政策設定，10 年期日本公債的殖利率波動區間為正負 0.5%，一旦殖利率可能超過 0.5%，日本央行就會買入日債。而如果擴大殖利率波動目標區間的範圍，日本央行就可以減少購債規模，貨幣政策可以更靈活、更有可持續性，能為有序調整貨幣政策提供空間。

若上述報導所說的擬議調整或日本央行會議通過，日本央行應該會保持殖利率的下限不變，允許殖利率的上限高於 0.5%。

不過，本周日本央行是否真會調整還存疑，目前市場共識預期還是維持現狀。有報導指出，媒體調查的 50 位經濟學家都預測，日本央行本周五（28 日）將決定，保持負 0.1% 的關鍵短期利率不變，其中超過 80% 的經濟學家預計，YCC 政策也將保持不變。

接近日本央行的人士最近發出了同樣的訊號。上周有外媒援引知情者消息報導，日本央行官員認為，目前暫時不太急需解決 YCC 政策導致的副作用，因為市場運作仍然保持平穩。