高盛、大摩：日本央行調整YCC 有望支持日股續漲

摩根士丹利和高盛集團的策略師認為，日本央行對殖利率曲線控制 (YCC) 的調整提供了明確性，將支持日本股市進一步上漲。

Daniel Blake 等摩根士丹利策略師認為，在日本央行宣布，允許 10 年期公債殖利率可能高達 1% 之後，機會「現在更加清晰」。他們補充說，央行「在沒有發出緊縮周期信號的情況下，成功地增加了政策靈活性」。

高盛 Bruce Kirk 和 Kazunori Tatebe 表示，「日本央行懸而未決」的風險似乎已經消除，投資者可能會加大對各個行業的押注，同時有選擇性地增加大盤股的權重。

他們指出，「日元穩定和公司治理改革動能改善相結合，可能會鼓勵更多外國投資者流入。」

截至周一 (31 日)，東證指數今年的漲幅已擴大至約 23%，凸顯了樂觀情緒。隨著通膨穩定的跡象重振日本市場，以及巴菲特等投資者增持股票，日經 225 指數也上漲了 27%，在全球股市居於領先。

日本銀行股周一擴大漲幅，但漲幅遜於大盤。由於日本利率上升，銀行的盈利能力將得到改善。不過，摩根士丹利指出，日本央行不太可能在未來 12 個月內持續收緊貨幣政策，銀行股的進一步漲幅可能有限。

花旗集團 Ryota Sakagami 則認為，日本股市的上漲和下跌空間有限，因為在美國經濟依然強勁的情況下，短期資金流入日本的影響可能已達頂峰。