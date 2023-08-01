〈商品報價〉大型船需求有撐 BDI月線連2紅

大型船需求有撐，帶動波羅的海綜合指數 (BDI) 周一 (31 日) 上揚 17 點，或 1.53% 至 1127 點，月線連 2 紅上漲 3.3%。

海岬型運費指數 (BCI) 上漲 43 點，或 2.35% 至 1873 點，月線上漲 10%；平均日租金增加 353 美元報 15533 美元。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 揚升 21 點，或 2.15% 至 996 點，月線下跌 3.3%，連續第四個月收黑；平均日租金增加 190 美元報 8964 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 再跌 7 點，或 0.961% 至 719 點，月線下跌 4%。

另一方面，中國周一推出擴大消費措施，使連續月紐約鐵礦石上漲 1.1% 至 108.96 美元，近月新加坡鐵礦石則小幅反彈 0.01% 至 112.46 美元。

中國官方周一公布 7 月製造業 PMI 微升至 49.3，但依舊處於萎縮區間，分析師認為，中國物價沒有被需求推升，似乎落入通貨緊縮，這對於經濟發展很不利。

就在製造業 PMI 公布後，中國國務院也推出了《關於恢復和擴大消費的措施》，解除部分對消費的限制，例如購車限制，鼓勵購買電動汽車及改進充電基礎設施，擴大餐飲及文旅消費，舉辦美食節和打造美食街區等。

彭博報導，週一公佈的最新措施也主要針對改進商品供應，試圖刺激消費者消費，但是沒有相應的財政政策跟進。